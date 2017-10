Alessandro Preziosi/ Dal successo di Rivombrosa a Michele Zagaria: l'attore torna su Rai1 (Sotto Copertura 2)

Alessandro Preziosi, Sotto Copertura 2

Si racconta in un'intervista a Il Giornale Alessandro Preziosi a pochi giorni dal ritorno su Rai1 con Sotto Copertura 2, la mini faction che lo vedrà impegnato a vestire i panni del boss Michele Zagaria. Per tutti noi è ancora il bel Fabrizio Ristori di Elisa di Rivombrosa ma lo stesso Preziosi ha ammesso che ormai è lontano da quel primo personaggio che lo ha portato sotto le luci della ribalta e lì è rimasto fino ai giorni nostri ad un passo dal ritorno su Rai1 con un personaggio "reale" e impegnativo, il boss Michele Zagaria. Alessandro Preziosi torna a fare fiction al fianco di Claudio Gioè per Rai1 e Sotto Copertura 2 che si prepara al debutto proprio per il prossimo 16 ottobre. Un'intensa interpretazione ma non in stile Gomorra o con sfumature fumettistiche come in Squadra Antimafia, Preziosi sarà un boss "riservato" e temuto ma senza mai scadere in esagerazione e violenza fuori dal comune, una sorta di polaroid della reltà, come lui stesso la definisce.

ALESSANDRO PREZIOSI, L'ISPIRAZIONE PER IL SUO MICHELE ZAGARIA

Nella lunga intervista, Alessandro Preziosi riesce a raccontare la lunga preparazione che gli ha permesso di vestire i panni del boss ispirandosi ai "mafiosi enigmatici" di Eduardo De Filippo in capolavori come Il sindaco del rione Sanità o del Camorrista di Tornatore. Nessuna interpretazione urlata e aggressiva per Preziosi che ha optato per una voce strana e sommessa come quella di Ben Gazzara nel doppiaggio di Mariano Rigillo: "Ci ho pensato al punto di farne la mia ossessione. E una volta che ci sono entrato, non ne sono uscito più", spiega l'attore. Il punto centrale della questione rimane sempre il linguaggio e la voglia di non rendere il male qualcosa di attraente e appagante: "Alla fine il male non paga. Dobbiamo dirlo con chiarezza. E Sotto copertura lo fa, descrivendo attrattiva ma anche degrado e rovina dei criminali".

I DUE EPISODI CHE HANNO CAMBIATO LA SUA VITA

Il racconto di Preziosi si fa personale, quasi riflessivo quando si volge al passato e ricorda la sua gioventù fatta di compromessi e paure e una vita criminale che è sempre stata dietro l'angolo ma dalla quale è riuscito a fuggire: "Quand'ero ragazzino a Napoli li vedevo spadroneggiare, questi capuzzielli: scatenavano risse, rubavano motorini, facevano i ducetti. Solo che poi loro hanno passato metà della vita nascosti sotto terra oppure in carcere. Io invece mi sono salvato". La recitazione, uno sbocco professionale e lo sporte hanno salvato alcuni dei volti noti del nostro Paese e la conferma arriva dallo stesso Preziosi che nell'intervista rilasciata a Il Giornale ha modo di parlare di Rivombrosa e del successo che lo ha travolto e che ha saputo gestire, un'altra cosa che gli è riuscita evitando di finire nel dimenticatoio: "Mi piace pensare ad Elisa come ad un successo pop. Sono stato fortunato ad entrarci; ancora di più ad uscirne perché ho potuto amministrare una popolarità spropositata per raggiungerne una più fondata e duratura".

© Riproduzione Riservata.