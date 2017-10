Andrea Damante / L'ex tronista entra nella Casa per tranquillizzare la sua Giulia? (Grande Fratello Vip 2017)

Andrea Damante

Mentre Giulia De Lellis sta facendo una gaffe dietro l'altra nella Casa del Grande Fratello Vip, il fidanzato Andrea Damante questa sera potrebbe varcare la soglia della porta rossa, per avere un nuovo confronto con la sua fidanzata. Tra le ultime "indiscrezioni" della fashion blogger, anche la realtà dei fatti a livello politico: lei e il fidanzato votano a destra. Durante la prova di cultura generale poi, alla domanda su chi sia il presidente del Consiglio attuale, Giulia non avrebbe saputo rispondere. Ma non finisce qui. Quando le hanno chiesto cosa sia la Costituzione, avrebbe risposto: "Mmm… c’era una definizione a scuola, non ricordo". Se stasera il deejay si paleserà tra le sue braccia, le porterà in dono anche un libro da leggere? Staremo a vedere. Ed intanto, in questo ultimo periodo in rete sono girate delle fotografie che ritraggono Giulia tra le braccia di Daniele Radini Tedeschi, aristocratico ed esperto d'arte. L'esperta in tendenze però, avrebbe girato una sorta di progetto "cinematografico" e in quella occasione, stava semplicemente lavorando.

Andrea Damante nella Casa del GF Vip?

Secondo le primissime indiscrezioni della rete, pare che Andrea Damante potrebbe entrare nella Casa questa stasera. La sua possibile presenza però, non è stata confermata da alcuna fonte ufficiale. L'ultimo ipotetico messaggio social di Andrea per la sua fidanzata, risale allo scorso 8 ottobre, quando su Instagram ha scritto: "E mentre "tanti" vanno avanti con Delle grandissime "Chiacchere" noi ci balliamo una PAMP che male non fa!!!". Stasera però, potrebbe fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, per tranquillizzare la fidanzata per via di tutte le discussioni che si sono venute a creare dopo la "guerra" tra Soleil e Luca Onestini. Tra le altre cose infatti, era anche emerso che la Sorge avesse delle "mire" proprio nei confronti del fidanzato di Giulia. Staremo a vedere se la De Lellis riceverà la nuova sorpresa del fidanzato che potrebbe risolvere dei “misteri” legati alle sue scarse conoscenze di cultura generale. L'ultimissima gaffe? “Quando è stata costruita la Tour Eiffel?”, "Sicuramente non nel 2010-11, perché ero là. Nel 2000! Prima? Nel 1996 ero nata io e forse già c’era. 1900 e qualcosa, a ‘sto punto? Anni 70? Prima? Allora 1950. Lorenzo (a Flaherty, ndr), c'era già quando sei nato tu? Allora era prima del '50”. questo il suo – assurdo – ragionamento.

© Riproduzione Riservata.