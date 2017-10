Angela Caloisi/ Uomini e Donne, la corteggiatrice sta prendendo in giro Mattia e Paolo? (Trono Classico)

Angela Caloisi - Uomini e Donne

Angela Caloisi è la corteggiatrice che sta facendo perdere la testa a Mattia Marciano e Paolo Crivellin. I due tronisti di Uomini e Donne hanno messo gli occhi su Angela che, pur dichiarandosi per uno solo, continua a tenere il piede in due scarpe. La 23enne casertana si è fatta notare per l’indiscutibile bellezza. Sin dalle prime registrazioni, sia Mattia che Paolo hanno mostrato un certo interesse nei suoi confronti al punto da portarla in esterna. Dopo aver conosciuto meglio sia il tronista napoletano che l’ex tentatore di Temptation Island 2017, Angela ha deciso di dichiararsi per Paolo Crivellin scatenando la dura reazione di Mattia Marciano. Visibilmente colpito dalla decisione di Angela, Mattia non ha nascosto la sua delusione e ha tentato in tutti i modi di convincerla a tornare sulla sua decisione. La Calosi, però, è apparsa sicura e decisa non accettando quello che, alle altre pretendenti del napoletano, è apparso un vero corteggiamento da parte di Mattia. Tuttavia, dopo l’ultima registrazione del trono classico, Angela è finita al centro delle polemiche. Molti fans del programma di Maria De Filippi, infatti, sono convinti che la corteggiatrice stia prendendo in giro sia Mattia che Paolo.

ANGELA TRA MATTIA E PAOLO

Angela Caloisi, come vi abbiamo raccontato, si è dichiarata per Paolo Crivellin. Mattia Marciano, però, non si è ancora arreso e ha cercato in tutti i modi di far tornare la corteggiatrice sui suoi passi. Nonostante si sia dichiarata per Paolo, così, Angela è uscita in esterna con Mattia per poi tornare da Paolo, chiedergli scusa e cercare di recuperare. Il tronista ha così deciso di concederle un’altra possibilità portandola in esterna dove, però, la Caloisi non si è mai presentata. In compenso, Angela si è presentata in studio per chiarire con Paolo e chiedere un’ulteriore possibilità. L’atteggiamento della corteggiatrice ha scatenato la reazione dei fans di Uomini e Donne, convinti che Angela stia prendendo in giro tutti e che stia approfittando dell’interesse che entrambi i tronisti le hanno dimostrato. Sarà davvero così?

