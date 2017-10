Anticipazioni Un posto al sole / Patrizio riuscirà a nascondere il tradimento di Rossella?

Un posto al sole

Si apre oggi una nuova settimana di Un posto al sole, caratterizzata dal grave errore commesso da Patrizio. Quest'ultimo ha tradito Rossella per avere una possibilità in più di proseguire la sua avventura a Chef Parade, la competizione culinaria per la quale ha lasciato un'importante scuola di cucina. Ornella e Rossella hanno cercato di metterlo in guardia su questa decisione, ma le loro parole non hanno avuto seguito. Per questo il giovane Giordano si farà aiutare nel peggiore dei modi da Asia e ora dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Nell'appuntamento di questa sera, infatti, Patrizio tenterà di tornare alla vita di tutti i giorni dopo avere tradito Rossella ma non sarà facile fingere che nulla sia accaduto. E la situzione potrebbe presto degenerare, considerando che un'altra persona potrebbe presto scoprire quanto accaduto. Si tratterà di Raffaele, che fin dall'inizio ha cercato di mettere in guardia il figlio?

Un posto al sole: Patrizio nasconde il tradimento? Marina è furiosa con Roberto

Insieme alla vicenda relativa al tradimento di Patrizio, questa sera a Un posto al sole si tornerà a parlare dello strano comportamento di Roberto nei confronti di Alice ed Elena. Negli ultimi giorni Marina non ha tenuto sotto controllo i movimenti del suo ex marito, essendo lei completamente immersa nei problemi di salute di Matteo. Ma arriverà il momento di apprendere qualche dettaglio in più sulle strane azioni del Ferri: l'uomo ha trascorso diverso tempo insieme alla ragazzina, accompagnandola nell'albergo in cui Elena ha cominciato a lavorare. Si è trattato solo di un gesto (inspiegabile!) di generosità, o ancora una volta Roberto sta nascondendo qualcosa? Quali sono le sue vere intenzioni nei confronti della figlia e della nipote di Marina? La lunga avventura nel Corpo dei Vigili Urbani si sta per concludere per Otello che, proprio in questi ultimi giorni, incontrerà una sua vecchia conoscenza.

© Riproduzione Riservata.