BARBARA D'URSO / Domenica Live, spenti i microfoni agli ospiti troppo agitati

Barbara d'Urso

Barbara d'Urso continua a far parlare di sé, riuscendo a confermarsi nella buona e nella cattiva sorte la regina indiscussa del pomeriggio domenicale italiano. A confermare come il trash di Carmelita riesca sempre a conquistare il pubblico, è arrivata la gran confusione all'interno della puntata di Domenica Live di ieri pomeriggio. Gli ospiti in studio hanno letteralmente perso il controllo, sovrapponendosi l'uno all'altro durante il dibattito: tra le critiche, le solite discussioni legate al Grande Fratello Vip e i punti di vista non sempre condivisi da Paolo Brosio e dal sosia di Ken, il talk show è degenerato, rendendo indispensabile l'intervento della sua conduttrice. Barbara d'Urso ha prima chiesto maggiore silenzio da parte degli opinionisti presenti in studio e successivamente ha dovuto passare alle maniere forti, chiudendo i loro microfoni.

Barbara d'Urso chiude i microfoni dei suoi ospiti a Domenica Live

Ancora una volta Barbara d'Urso ha dimostrato di non avere uguali, facendo parlare delle sue trasmissioni e riuscendo a conquistare milioni di italiani (anche se spesso a suon di critiche). A confermare il successo di Barbarella, sono arrivati gli ascolti ddella puntata di ieri di Domenica Live, che ancora una volta non hanno deluso le aspettative, attestandosi ben al di sopra di Domenica In. L'esordio del programma condotto da Cristina e Benedetta Parodi ha deluso, non riuscendo ad andare oltre il 12,3% di share e 1.706.000 spettatori. Mentre Carmelita non ha rivali, finendo per guadagnare nella parte finale della trasmissione ben 2.761.000 appassionati pari al 20,9% di share. E i commenti su di lei, confermano la sua strategia per ottenere interesse anche a spese del buon gusto: "Qualcuno sa qualcosa delle Parodi su Rai1? Dal poco che ho visto, temo che contro la corazzata grondante trash di Barbarella verranno polverizzate".

