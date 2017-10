Beautiful / Brooke Logan non crede ai sospetti di Katie sul flirt dei Quidge

Beautiful

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire: è questo il proverbio che terrà banco nella nuova settimana di programmazione di Beautiful, al via su Canale 5 oggi a partire dalle ore 13:40. Si ripartirà dal tempismo di Katie che entrerà nell'ufficio di Ridge per recuperare il suo cellulare, necessario per fotografare l'abito da sposa di Brooke. Ma quella repentina visita si trasformerà nella peggior sorpresa possibile: l'ex signora Spencer, infatti sorprenderà figliastro e matrigna in atteggiamenti compromettente che la lasceranno senza parole. Non potrà tacere quanto scoperto e, poco dopo, correrà da Brooke per riportarle quanto da lei visto e metterla in allarme. Katie dirà alla sorella di fare attenzione, dicendosi certa che Ridge e Quinn abbiano una relazione, motivo che ha permesso allo stilista di ottenere la nuova carica di Co-Amministratore Delegato alla Forrester Creations. Ma questi sospetti non avranno l'esito sperato: Brooke, infatti, non potrà credere alle parole della sorella e si dirà certa che Katie abbia frainteso quanto da lei visto. Sarà questo l'ennesimo grave errore?

Brooke non crede a Katie e continua a fidarsi di Ridge

Nella puntata di Beautiful in cui Katie cercherà di mettere in allerta Brooke su quanto da lei visto, continueranno a tenere banco i preparativi per le nozze di Steffy e Liam. Gli sposi saranno prossimi alla partenza per l'Australia insieme alle rispettive famiglie, che potranno essere presenti al tanto atteso e fatidico sì. Gli Steam faticheranno a nascondere la propria emozione, soprattutto considerando che hanno desiderato a lungo questo momento e anche le persone a loro care cercheranno di dimostrare di essere felici per loro. Nicole, in particolare, sarà impegnata nella preparazione di una festa a sorpresa a villa Forrester nella quale confermare questo affetto per i parenti, ormai prossimi alle nozze. La famiglia Forrester apparirà unita come non accadeva da tempo, tanto che lo stesso Eric confermerà a Ridge di essere finalmente felice grazie alla ritrovata armonia tra tutti i suoi cari. Il timore che la resa dei conti sia vicina, però, si fa ogni giorno più evidente...

