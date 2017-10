Beppe Ercole/ Chi è il defunto marito di Serena Grande e Corinne Clery

Corinne Clery e Beppe Ercole

Il Grande Fratello Vip 2017 segnerà ufficialmente il passaggio del testimone, anche se virtuale, tra Serena Grandi e Corinne Clery. Due delle rivali del cinema italiano (anche nella vita privata) si troveranno oggi a dividere lo stesso tetto e, magari, lo stesso letto proprio per via del reality che, dopo aver segnato l'uscita di scena dell'attrice romana, da questa sera ospiterà proprio la bella Corinne Clery. A tenerle unite sarà ancora l'arredatore e playboy Beppe Ercole, morto qualche anno fa dopo oltre dieci anni di matrimonio proprio Corinne Clery. Classe 1938, l'Ercole italiano è famoso nello showbiz non solo per via di un doppio matrimonio che ha sempre fatto discutere ma anche della sua indole da playboy.

DAL MATRIMONIO CON LA CLERY ALLA MORTE

E' morto nel 2010 nella sua casa romana lasciando l'allora moglie Corinne Clery che aveva sposato nel 2004 dopo l'ennesima litigata finita poi con una dolce pace e il matrimonio che è seguito al divorzio da Serena Grandi, sposata nel 1987 e separatosi nel 1993. Proprio dall'attrice romana premio Oscar per La Grande Bellezza, ha avuto un figlio, Edoardo, nel 1989. Beppe Ercole divenne famoso come playboy negli anni Settanta ed ebbe successo anche come arredatore ristrutturando le più belle case dei Parioli. Negli ultimi anni conduceva ancora una vita molto mondana al fianco della moglie tra la Costa Smeralda e Cortina. Lo sentiremo nominare anche in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip?

