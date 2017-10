Bianca Guaccero/ "Abbiamo girato nel vero bunker dove si nascose Zagaria" (Sotto copertura 2)

Bianca Guaccero, primo piano (Archivio)

Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 1 (ore 21.25) il primo dei quattro appuntamenti con “Sotto copertura – La cattura di Zagaria”, la seconda stagione della mini-fiction diretta da Giulio Manfredonia e che potrebbe bissare il successo della prima edizione, prodotta nel 2015. Nel cast della serie tv che mette al centro delle vicende l’arresto di Michele Zagaria (avvenuto nel 2011) c’è anche Bianca Guaccero che interpreta il ruolo di Claudia Ventriglia, una donna di Casapesenna (Caserta) che aiutò proprio il boss della Camorra napoletana (le cui fattezze sul grande schermo sono affidate ad Alessandro Preziosi) a nascondersi nel bunker costruito sotto casa sua per un certo periodo. E, in occasione della presentazione ufficiale della fiction targata RaiCinema e Lux Vide, l’attrice pugliese originaria di Bitonto ha avuto modo di parlare del suo personaggio, oltre che delle riprese sul set: “Con Manfredonia abbiamo girato alcune scene nella vera abitazione della famiglia che era stata coinvolta nei fatti reali” ha spiegato la 36enne, ammettendo di aver avuto letteralmente i brividi nell'occasione. Infatti, a suo dire, la location era "praticamente identica a com’era prima del sequestro e incontrare i protagonisti di quella vicenda mi ha raccontato molto di più delle parole, dato che hanno dovuto capire quale è il prezzo di collaborare alla latitanza di un criminale”.

BIANCA GUACCERO, LA RECENTE INTERVISTA A "DIVA E DONNA"

In attesa di tornare in scena sulle reti Rai a tre anni dall’ultima serie tv a cui aveva partecipato (“Purché finisca bene”), Bianca Guaccero ha fatto molto parlare di sé negli ultimi giorni dal momento che, per la prima volta, ha avuto modo non solo di parlare di "Sotto copertura" ma anche di affrontare in pubblico una questione privata di cui, peraltro da tempo, si mormorava. La 36enne attrice e attrice televisiva, nel corso di un’intervista a cuore aperto concessa al magazine Diva e Donna, ha confermato che lei e il suo compagno, il regista Dario Acocella che ha sposato nel 2013, stanno vivendo un momento di crisi. “Abito ancora a casa mia, ma io e lui attraversiamo un periodo difficile” ha confessato la Guaccero, aggiungendo però che non c’è in vista alcuna decisione drastica e, anzi, precisando che “può accadere a tante coppie, quindi forse non è così grave”. L’attrice inoltre ha avuto da Acocella anche una bimba, la piccola Alice (nata nel 2014), e sembra che proprio per amore della loro primogenita i due abbiano scelto di non lasciarsi e di superare assieme questa fase particolare della loro relazione. “Non ci siamo mai lasciati” conferma la Guaccero, lasciando aperta la porta a una futura riconciliazione.

