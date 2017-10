CARMEN RUSSO/ La nuova concorrente: ritrova Aida Yespica dopo L’isola dei Famosi (Grande Fratello Vip 2017

Carmen Russo con la Clery e Tonon al Grande Fratello Vip 2

LA SHOWGIRL SARÀ LONTANA DA MARIA, LA FIGLIA TANTO DESIDERATA

Carmen Russo sarà una delle celebrità a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 2017, al fianco dell'opinionista Raffaello Tonon e dell'attrice francese Corinne Clery. Icona del celebre Drive In, la ballerina è intervenuta in questi giorni a Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, ed è riuscita a commuovere il pubblico presente in studio grazie alle sue rivelazioni sul difficile concepimento della figlia. La piccola Maria, avuta da Carmen Russo con il marito Enzo Paolo Turchi, ha infatti oggi quattro anni ed è nata in seguito ad un forte desiderio della coppia, che ha atteso per molti anni di poter avere un figlio. L'amore fra Carmen e Turchi dura infatti da oltre trent'anni ed il loro rapporto non è stato sempre semplice, soprattutto per via della loro difficoltà a concepire. La showgirl ha inoltre sottolineato di aver voluto partecipare al reality di Canale 5 nonostante la separazione forzata dalla figlia, sicura che sia un'opportunità interessante. Carmen Russo ha ormai alle spalle una lunga esperienza in fatto di reality, dato che la sua presenza al Gf Vip 2 segue le partecipazioni ad altri programmi simili. La showgirl ha infatti partecipato a L'Isola dei Famosi nel corso della prima edizione, subendo l'eliminazione dopo sette settimane. E' entrata inoltre a far parte della versione spagnola dello stesso reality, tre anni dopo l'esperienza italiana, riuscendo questa volta a proseguire verso la finale e conquistando alla fine la vittoria. Ritorna inoltre sei anni più tardi a L'Isola dei famosi nell'edizione condotta da Nicola Savino al fianco di Vladimir Luxuria, registrando tuttavia un nuovo insuccesso. Carmen ha infatti subito l'eliminazione nell'ottava puntata, in seguito al televoto che l'ha vista scontrarsi con Aida Yespica, la modella che è fra gli attuali concorrenti del Gf Vip. All'inizio di quest'anno ha invece partecipato a Il ricco e il povero, il docureality di Nove in cui ha viaggiato attraverso Atene in compagnia dello Chef Rubio.

BALLERINA E ATTRICE, CARMEN RUSSO È ANCORA SULLA CRESTA DELL’ONDA

Carmen Russo si può definire a tutti gli effetti una showgirl degli anni '80 e non solo perché la sua carriera vive un momento di particolare gloria proprio in quegli anni, ma soprattutto perché è un'artista a tutto tondo. Carmen è infatti ballerina e attrice ed ha alle spalle una fortunata partecipazione a diversi programmi televisivi, senza considerare la sua presenza sul grande schermo in film come Nerone di Pierfrancesco Pingitore e Mario Castellacci, e Ciao nemico di Enzo Barboni. E' infatti una delle protagoniste di quella che è stata definita la commedia all'italiana, pellicole sui generis in cui la Russo assume spesso il ruolo di infermiera o insegnante sexy, rincorsa dai personaggi maschi. Panni che ha rivestito in film come L'infermiera nella corsia del militari, diretto da Mariano Laurenti e con Lino Banfi, oltre che La maestra di sci di Alessandro Lucidi e Il tifoso, l'arbitro e il calciatore di Pier Francesco Pingitore, in cui la ritroviamo al fianco di Banfi e di Alvaro Vitali. E' inoltre una prolifica cantante, interprete della colonna sonora di Drive In e di canzoni come Macho Mambo del '96 e Muevete, distribuito quest'anno da Hit Latin e The Shark Record.

© Riproduzione Riservata.