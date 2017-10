CECILIA RODRIGUEZ/ Forti sospetti per Luca Onestini: lei è a favore della sincerità (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

CECILIA RODRIGUEZ E I FORTI DUBBI SU LUCA ONESTINI

Cecilia Rodriguez è stata senza dubbio fra i protagonisti dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017. L'argentina ha avuto infatti un ruolo centrale nelle rivelazioni ricevute da Luca Onestini su un presunto tradimento della fidanzata Soleil Sorgé, manifestando nell'immediato forti dubbi sulla sincerità del concorrente. Cecilia si è lasciata infatti sfuggire durante la puntata di aver saputo dei contatti fra l'ex tronista e Giulia Latini già prima del debutto del reality, motivo che la spinge a credere ad un possibile complotto in atto. Lontano dagli occhi delle telecamere, la Rodriguez ed il fratello Jeremias hanno tra l'altro cercato di portare all'esterno Luca con la scusa di tranquillizzarlo. Secondo alcuni telespettatori i due argentini avrebbero invece approfittato del momento per chiedere un piccolo chiarimento al ragazzo, con cui finora hanno mantenuto un bel rapporto d'amicizia. Tutto però sembra essersi incrinato anche nei giorni successivi, in cui Cecilia Rodriguez ha manifestato i propri dubbi agli altri concorrenti in diverse occasioni ed ha sollevato al tempo stesso i sospetti nel pubblico, che ora chiede di conoscere la verità. Durante l'ultima puntata, Cecilia ha inoltre potuto abbracciare la sorella Belen Rodriguez, entrata nella Casa per darle quell'abbraccio che alla ragazza è sempre mancato. Pianti e lacrime per le due argentine e per il fratello Jeremias, con cui si sono strette in un abbraccio a tre. In nomination, la Rodriguez ha invece votato Lorenzo Flaherty perché è uno dei pochi concorrenti con cui è entrata in contatto ed in più non voleva sfavorire le donne presenti nella Casa.

CECILIA RODRIGUEZ: SUI SOCIAL CONTINUANO LE CONTESTAZIONI

In apparenza, Cecilia Rodriguez sembra non avere alcun punto di forza che possa garantirle una permanenza al Grande Fratello Vip 2017. La concorrente è infatti fra le più pigre della Casa ed è davvero difficile vederla pulire i piatti, per non parlare della gestione generale della struttura. La funzione che ha assunto fino ad ora è piuttosto da calmante per gli sbotti d'ira del fratello Jeremias, che ha vissuto diversi momenti di forte rabbia sia durante l'ultima diretta che in settimana. Cecilia interviene infatti solitamente abbracciando il fratello e guardandolo negli occhi, strategia che tuttavia finora non è riuscita a fermare sul nascere qualsiasi tipo di contrasto con gli altri concorrenti. In questi giorni tra l'altro l'argentina è stata più impegnata nel mettere sotto inchiesta Luca Onestini nel tentativo di individuare una possibile falla nella sua versione dei fatti riguardo allo 'scandalo Soleil'. Come già visto per il fratello Jeremias, anche su Cecilia rimane un piccolo dubbio sulla preferenza del pubblico a suo favore. La ragazza rientra infatti fra i favoriti per i fan, ma sui social è fra le più contestate.

CAMBIAMENTI IN VISTA PER CECILIA RODRIGUEZ?

Nella prossima settimana potremmo vedere un forte cambiamento nel gioco di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017. La concorrente infatti sembra essersi staccata del tutto da Luca Onestini, su cui nutre dei forti sospetti, e dimostra così di portare avanti una battaglia a favore della sincerità iniziata in precedenza contro Simona Izzo. Dall'altra parte, il fratello ha vissuto una forte lite sia con Veronica Angeloni sia con Aida Yespica, che potrebbero quindi uscire dall'ala protettiva dell'argentina. Fino ad ora le due concorrenti si sono infatti salvate per l'appoggio delle quote rosa della Casa, ma se la modella venezuelana dovesse rimanere ancora nel programma, potrebbe entrare proprio per questo in contrasto con Cecilia. Secondo gli stessi concorrenti del reality, la sorella di Belen Rodriguez sarebbe inoltre fra gli inquilini più veri della Casa e per questo favorita rispetto ad altri protagonisti. Lo stesso tuttavia non si può dire dei telespettatori italiani, che hanno dimostrato una forte antipatia nei confronti della ragazza.

