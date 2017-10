CORAGGIO..FATTI AMMAZZARE/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 16 ottobre 2017)

il film poliziesco in prima serata su Iris

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Coraggio... fatti ammazzare, il film in onda su Iris oggi, lunedì 16 ottobre 2017 alle ore 21,00. Una pellicola poliziesca del 1983 che è stata scritta da Clint Eastwood. Si tratta del quarto capitolo dell'epopea cinematografica dedicata all'ispettore Callaghan. Nel cast figurano oltre a Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat Hingle e Bradford Dillman. Sandra Locke, che veste i panni di Jennifer Spencer, è un'attrice e produttrice americana che nel 2015 ha prodotto il film Knock Knock, diretto da Eli Roth ed interpretato da Keanue Reeves. Il titolo del film in lingua originale è Go ahead, make my day, che tradotto in italiano corrisponde ad Avanti, dona un senso alla mia giornata. Nella versione inglese del film questa frase viene ripetuta molto spesso. Si tratta, in realtà, di una citazione presente in tantissime altre pellicole di successo, come Ritorno al futuro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CORAGGIO FATTI AMMAZZARE, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Una famosa pittrice di successo, Jennifer Spencer, uccide un uomo all'interno della sua vettura. Poco dopo l'inizio delle indagini, gli inquirenti scoprono che la donna sta mettendo in atto una terribile vendetta contro gli uomini che, diversi anni prima, violentarono lei e sua sorella. Le indagini del caso vengono affidata ad Harry Callaghan. L'ispettore è alle prese con un caso molto complesso che riguarda un pericoloso criminale mafioso. Il suo superiore, preoccupato per l'incolumità di Callaghan, che è stato minacciato di morte da parte della famiglia del boss, invia l'ispettore a San Paolo, città di origine dell'uomo ucciso da Jennifer Spencer. Nel frattempo, l'astura pittrice uccide un altro uomo, ma il capo del distretto di San Paolo, mantiene Callaghan al'oscuro dei progressi fatti nel corso delle indagini. Nel frattempo la pittrice uccide il terzo componente della banda di violentatori. I due ancora rimasti in vita, comprendono che presto o tardi Jennifer verrà a cercare anche loro. Raggiunto il penultimo uomo del branco, Jennifer scopre che l'uomo (figlio del capo della polizia di San Paolo) desta in un profondo stato catatonico, indotto dal grande rimorso per il terribile atto compiuto in giovane età.

