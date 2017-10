CORINNE CLERY/ Video, la nuova concorrente: le polemiche con Serena Grandi (Grande Fratello Vip 2017)

Corinne Clery (foto Lapresse)

LA LITE CON SERENA GRANDI

Corinne Clery sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2017, scelta come una dei tre concorrenti che accederanno al reality a programma avviato. Il suo non è di certo un volto nuovo agli occhi del pubblico italiano, grazie al suo ruolo di attrice ed alla partecipazione a diversi format di grande interesse, ma in questi giorni ha cavalcato le testate nazionali per un altro motivo. Corinne è infatti entrata in contrasto con Serena Grandi, ex concorrente del reality di Canale 5, per via della relazione di entrambe con Beppe Ercole. L'arredatore è stato infatti marito della Grandi ed insieme hanno avuto il figlio Edoardo, ma in seguito è stato compagno della Clery. Durante una puntata di Domenica Live, le due artiste sono entrate nuovamente in rotta di collisione per motivi che riguardano il passato, accusandosi a vicenda di attriti mai sanati. La Clery ha infatti contestato alla Grandi di aver proseguito la causa contro Ercole anche in occasione dei funerali di quest'ultimo: nella stessa giornata si sono tenute infatti le celebrazioni delle esequie dell'arredatore e l'udienza in tribunale con cui l'attrice ha richiesto il pagamento degli alimenti per il figlio. Immancabile il botta e risposta fra le due donne, già avvenuto anni addietro e risollevato nuovamente nel programma di Barbara d'Urso, dove non sono mancate anche accuse pesanti. Ad alimentare il focolaio è stato tuttavia il figlio della Grandi, riporta Il Messaggero, dato che ha accusato Corinne di avergli vietato di vedere il padre negli ultimi giorni della sua vita. A questo si aggiungerebbe il presunto rifiuto da parte dell'attrice di consegnare al figlio Edoardo un orologio del padre, unico oggetto dell'eredità a cui non ha rinunciato. La risposta della Clery non si è fatta attendere ed in studio ha rivelato di aver regalato l'orologio al figlio, sottolineando che nelle tante chiamate che Edoardo le avrebbe fatto ed in cui non ha mancato di insultarla, non le avrebbe mai chiesto di avere le ceneri di Ercole. Clicca qui per vedere il video servizio su Corinne Clery

CORINNE CLERY DA PECHINO EXPRESS ALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Corinne Clery non ha ancora iniziato il suo Grande Fratello Vip 2017, ma è già riuscita a sollevare un polverone sui social. Durante lo scontro con Serena Grandi, l'attrice francese è riuscita infatti a dividere il pubblico, fra suoi sostenitori ed oppositori. L'unico dubbio da accertare rimane la possibilità che la Grandi decida alla fine di non partecipare al programma di Ilary Blasi come ospite in studio, preferendo allontanarsi dall'ondata di critica. La Clery invece non è nuova di reality e programmi a squadre, dato che in passato è stata una delle concorrenti di Pechino Express. In coppia con l'attuale compagno Angelo Costabile, colui che ha creato scalpore ed è stato soprannominato 'toy boy', l'attrice ha infatti partecipato alla seconda edizione dell'adventure game di Rai 2. I due hanno gareggiato come coppia dei Fidanzati e sono stati eliminati durante la quinta puntata dagli Sportivi, composti da Marco Maddaloni e Massimiliano Rosolino. Non è stata tuttavia la loro sconfitta a far discutere il pubblico da casa, quanto le copiose lacrime versate da Costabile per via delle botte ad angherie subite dalla compagna, guadagnandosi così la nomea di 'succube'. Dopo aver vissuto una breve frattura in seguito all'esperienza televisiva, i due si sono poi riuniti.

© Riproduzione Riservata.