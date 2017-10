CRIMINAL MINDS 12/ Anticipazioni del 16 ottobre 2017: Reid ritorna nella squadra, ma Diana è scomparsa

Criminal Minds 12, in prima Tv su Rai 2

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 16 ottobre 2017, andrà in onda due nuovi episodi di Criminal Minds 12, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno l'11° ed il 12°, dal titolo "Il tempo della memoria" e "Un buon marito". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rossi(Joe Mantegna) decide di non festeggiare il proprio compleanno come ogni anno, attendendo che Yates (Adam Nelson) gli comunichi il luogo in cui ha sepolto una delle sue vecchie vittime. Con sua sorpresa scopre però che il detenuto e serial killer è riuscito ad evadere dalla prigione in cui è stato confinato per anni e che ha intenzione di uccidere ancora. Il criminale fornisce poi al profiler alcune indicazioni per trovare la sua ultima vittima. Per riuscire ad individuare il nascondiglio di Yates, Rossi decide di interrogare la madre dell'ultima donna uccisa e scopre che negli ultimi tempi la donna era apparsa molto felice. Sembra infatti che avesse conosciuto un uomo, che si rivela essere Yates. Il caso diventa ancora più difficile quando un'altra donna viene ritrovata priva di vita, ma Stephen Walker (Damon Gupton) scopre da una conversazione registrata fra SI e Rossi che il primo è un malato terminale. Questo cambia di molto il suo profilo, che prevede quindi fasi diverse. Il BAU crede quindi che Yates cercherà di passare alla storia facendo più vittime possibili e Rossi decide di adottare la sua personale tecnica per entrare in contatto con la mente dell'SI. In particolare il profiler cerca di concentrarsi sulle motivazioni che hanno spinto il serial killer a scegliere di prenderlo di mira, concludendo che sceglierà di rimettere in atto le vecchie tecniche omicida. Scopre così che ha intenzione di uccidere la sua ultima vittima e di seppellirla in un terreno di sua proprietà, riuscendo ad anticipare la sua mossa.

La squadra viene incaricata di indagare sull'omicidio di una coppia, che ha qualche sembianza con il modus operandi di Graffio. Dato che il caso viene collegato anche a quello di altre vittime, il BAU intuisce che i killer sono un gruppo di persone, guidate da un Alpha. I profiler iniziano ad analizzare le personalità di tutti gli assassini e concludono che il leader riesce a manipolare i suoi complici grazie ad un mix di alcool e droga. L'unico dubbio rimane la decisione dell'Alpha di uccidere le sue vittime con un silenziatore ed in un luogo appartato, intendo che abbia compiuto gli omicidi di nascosto rispetto al resto del gruppo. Intanto, il gruppo si riunisce per colpire ancora e per la prima volta Zeke Daniels (Jon-Michael Ecker) uccide la coppia di vittime di fronte ai complici, con il consenso della fidanzata Viv (Sadie Schwolsky). In seguito al duplice delitto, gli altri ragazzi del gruppo iniziano però a dubitare di Zeke e prendono le distanze da lui. Il leader tuttavia riesce a convincerli a rimanere uniti per dimostrare alla società le loro capacità. A Rossi non sfugge però questo particolare e cerca di prevedere il momento in cui il gruppo deciderà di non collaborare con Zeke. Quest'ultimo però decide di uccidere uno dei suoi uomini per dimostrare la sua leadership, ma viene interrotto dall'arrivo improvviso di una delle ragazze. Il tutto si conclude comunque con la morte di Germ (Sam Puefua) e grazie all'identità del criminale, il BAU riesce a risalire ai nomi di tutti gli altri.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 11 "IL TEMPO DELLA MEMORIA" - La squadra indaga su un nuovo caso e Reid ritorna in città dopo essersi assicurato che la madre entri in una nuova struttura per delle cure sperimentali. Si scopre però in seguito che il profiler sta convivendo in realtà con Diana da qualche tempo, dato che il farmaco non ha avuto gli effetti previsti, ed è andato contro il consiglio degli specialisti che avevano sottolineato invece quanto la donna avesse bisogno di personale qualificato. La squadra indaga invece su un duplice omicidio avvenuto a Tampa, dove l'SI ha disegnato sull'interno delle loro braccia alcuni simboli.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 12 "UN BUON MARITO" - Le autorità ritrovano il busto di un uomo all'interno di una cisterna, il che rende impossibile l'identificazione. L'SI ha infatti decapitato la sua vittima per impedire che venisse riconosciuta, ma secondo la Polizia il caso potrebbe essere collegato ad altri avvenuti anni prima, che presentano un modus operandi simile. In seguito, il corpo viene attribuito ad un 28enne ucciso di recente dopo aver bevuto in un bar, in cui aveva ecceduto con l'alcool per via del suo divorzio. Il BAU risalirà in seguito ad una precisa vendetta da parte dell'SI, che sembra voler punire i traditori.

