CRISTIANO MALGIOGLIO/ Un carattere spumantino, ma conosce le regole del gioco (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2017

CRISTIANO MALGIOGLIO: DIVERTENTE E MAI BANALE

Cristiano Malgioglio ha vissuto dei momenti di forte tensione in quest'ultima settimana di Grande Fratello Vip 2017. Il paroliere è infatti entrato in contrasto con Gianluca Impastato, scelto per la sua nomination, ed in seguito anche con Daniele Bossari. Non sono pochi anche gli attriti con gli altri concorrenti, tutti nati dalla decisione di Malgioglio di volersi isolare a Tristopoli. Il tutto gli ha causato un nuovo mal di schiena, a cui ha cercato di porre rimedio Ignazio Moser con i suoi ben noti massaggi. La conversazione fra il cantante e gli altri inquilini è diventata tuttavia più tesa per via del carattere fumantino di Malgioglio, che ad ogni piè sospinto minaccia di abbandonare il reality. Durante la precedente diretta, il concorrente ha invece deciso di nominare Gianluca Impastato con la scusa che il pubblico lo salverebbe nella fase successiva, ma sembra che il comico abbia accolto con una punta di fastidio le sue parole. Sul web invece Malgioglio continua ad essere il più nominato ed il più ricercato. Dalle docce completamente vestito fino ai suoi tutorial su stiro, massaggio e molto altro ancora: il paroliere sa bene come tenere alta l'attenzione del pubblico in modo divertente e mai banale. L'uscita di Simona Izzo dalla Casa ha provocato tuttavia un forte senso di solitudine nel concorrente, che ora si ritrova a doversi confrontare con gli inquilini che finora ha considerato di meno.

GLI SKETCH DI CRISTIANO MALGIOGLIO

Sicuramente Cristiano Malgioglio troverà il modo di farsi sorridere anche nella puntata del Gf Vip 2 di questa sera. I suoi sketch sono ormai diventati un boccone troppo ghiotto per il pubblico, che dimostra di essere sempre più affamato anche delle sue bugie bianche. Tutto di lui attira il massimo dell'attenzione sui social e non migliaia le gif fatte con le sue foto oppure i meme realizzati con alcune scene in cui è protagonista. Malgioglio è forse l'unico concorrente ad aver ben compreso le dinamiche del gioco, scegliendo appositamente di non entrare troppo in attrito con gli altri inquilini della Casa e cogliendo al volo momenti diversi per sollevare polemiche e confronti. Sembra proprio che il cantante abbia fatto i compiti a casa, ma del resto chi meglio di lui può conoscere come sfruttare al meglio il programma?

CRISTIANO MALGIOGLIO E' TRA I FAVORITI DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Cristiano Malgioglio è di certo uno dei favoriti alla vittoria finale del Gf Vip 2017. I fan sui social non fanno che richiedere che possa vincere il programma e sono ben pochi coloro che lo contestano, tacciandolo di essere banale ed esagerato. I suoi scherzi tra l'altro non vengono capiti da tutti, come dimostra la gag sulla sua finta storia d'amore con Alfonso Signorini, annunciata prima della precedente diretta. La convivenza con gli altri concorrenti sta diventando tuttavia sempre più stretta per il paroliere, che da un momento all'altro potrebbe anche decidere di uscire. Se si prendono per buone le sue parole di non aver alcun interesse nel vincere il programma, potrebbe per esempio decidere di varcare la porta rossa in fase finale, lasciando che i concorrenti più giovani si contendano la sfida.

