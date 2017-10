Che cosa ha detto Gianluca Impastato al Grande Fratello Vip 2017? Signorini: squalificato per una imitazione

Gianluca Impastato squalificato dal GF Vip 2

Ha finalmente fatto il suo ingresso in studio Gianluca Impastato che questa sera purtroppo ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 2 da squalificato. Un provvedimento disciplinare che nessuno si sarebbe mai aspettato visto il comportamento sempre rispettoso delle regole del comico. Purtroppo una bestemmia molto simile a quella di Marco Predolin ma con un soggetto diverso è stata la causa dell'imminente abbandono di Impastato. In studio Gianluca dichiara tuttavia di essere in pace con se stesso, visto che la bestemmia è scappata nel mezzo di un'imitazione - quella di Diego Abatantuono per la precisione - e per giunta senza malizia e in una situazione goliardica. Purtroppo per un errore non voluto, Gianluca abbandona il gioco e con grande rammarico del pubblico a casa che sin dalla prima puntata ne aveva apprezzato simpatia e autoironia. (Anna Montesano)

SQUALIFICA IN DIRETTA PER IL COMICO

Confermate le indiscrezioni delle ultime ore: Gianluca Impastato è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2. Dopo le avvisaglie di inizio puntata e la messa in onda del video con la situazione incriminata, Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno comunicato al comico la decisione: l'espulsione dal GF Vip 2. La conduttrice ha letto il comunicato e, tra lo stupore generale dei coinquilini, ha invitato Gianluca Impastato a lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello e a raggiungerlo in studio. Salutati i compagni di avventura, in particolare un disperato Ignazio Moser, il protagonista di Colorado ha varcato la porta rossa e si è diretto in studio per analizzare la vicenda e tentare di fare chiarezza sull'episodio, che nè lui nè i tre compagni che erano insieme a lui rimembravano. I concorrenti, ancora increduli della decisione, hanno chiesto con precisione a Ilary Blasi il motivo dell’espulsione, con la conduttrice che ha sottolineato che si è trattato di una bestemmia.

GIANLUCA IMPASTATO HA DETTO UNA BESTEMMIA

Il video ha fatto il giro del web ma nessuno è riuscito ad interpretare l'espressione di Gianluca Impastato e sono in molti a chiedersi cosa abbia realmente detto. I concorrenti ancora in gara del Grande Fratello Vip 2 hanno ipotizzato che si trattasse di una frase cult di un film girato con Diego Abatantuono, suo mentore a Colorado e collega di numerosi lungometraggi, mentre sul web circolano diverse interpretazioni sulla vicenda che ha coinvolto il comico. "#Gianluca stava riportando parole altrui. Era una citazione non una bestemmia", un commento su Twitter che sembra fare chiarezza sulla vicenda che ha visto protagonista Impastato. Non mancano coloro che pensano ad un fraintendimento o addirittura un complotto nei confronti del concorrente.

© Riproduzione Riservata.