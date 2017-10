Che fuori tempo che fa / Ospiti e anticipazioni 16 ottobre: Maurizio Crozza tra gli ospiti di Fabio Fazio

Che fuori tempo che fa

Dopo il nuovo appuntamento della domenica, torna anche stasera nella seconda serata, Fabio Fazio con “Che fuori tempo che fa”, quali ospiti e temi della nuova puntata di oggi, lunedì 16 ottobre 2017? Scopriamo tutte le informazioni utili tramite le anticipazioni sulla trasmissione in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Dopo il passaggio dalla terza alla prima rete, lo show di Fazio si è portato dietro anche una lunga lista di polemiche. Dal compenso del conduttore fino agli ascolti TV che non fanno di certo urlare al miracolo. La puntata fissa alla domenica sera per esempio, viene costantemente battuta da L'Isola di Pietro, la fiction TV con protagonista Gianni Morandi in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Anche il lunedì inoltre, non sembra andare meglio, soprattutto per l'orario spinoso. Quali saranno gli ospiti che interagiranno con il presentatore TV? In apertura, ci sarà modo di ridere e anche di riflettere con la mitica copertina di Maurizio Crozza. Con gli invitati della serata, come da tradizione, ci sarà naturalmente modo d'interagire anche attorno al famoso tavolo che ospiterà molti volti che racconteranno episodi e commenteranno ciò che è successo nel corso della settimana.

Che fuori tempo che fa, l'appuntamento del lunedì: gli ospiti

Oltre a Maurizio Crozza in apertura, attorno al tavolo di Che fuori tempo che fa con Fabio Fazio, ritroveremo due volti fissi del programma: Antonio Cabrini e Fabio De Luigi. Il nuovo appuntamento si aprirà a partire dalle 23.30 e con gli ospiti fissi, ci sarà spazio anche per Mario Tozzi, geologo, saggista e amato volto della televisione italiana per merito dei suoi interessantissimi programmi di divulgazione scientifica; in onda poi, anche l’attrice Anna Valle, che racconterà la sua collaborazione con Save the Children e della nuova campagna Fino all’ultimo bambino; il talentuoso fotografo Franco Fontana, avrà modo di interagire in studio e parlare anche delle sue opere conservate in oltre 50 musei in giro per il mondo. E poi ancora, ospiti di Fabio Fazio, lo speleologo Francesco Sauro, che narrerà delle sue numerose esplorazioni e del suo libro Nel cuore della terra. Luca Parmitano inoltre, interverrà durante la nuova puntata in collegamento da Houston. Gli interessanti ospiti di Che fuori tempo che fa con Fabio Fazio, non si fermano qui. Ecco perché, nella nuova puntata in onda in seconda serata, ci sarà spazio anche per accogliere l’atleta Cecilia Zandalasini, la più poderosa cestista italiana che lo scorso 5 ottobre ha conquistato il titolo Wnba negli Stati Uniti con le Minnesota Lynx. E poi, il professore di matematica Massimo Bergamini e il diciottenne campione di chimica Matteo Castagnola. Tutti pronti per il nuovo appuntamento della seconda serata Rai?

