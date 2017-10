Claudia Gerini/ "La parola serenità non fa per me: nel lavoro e nei sentimenti sono una furia!"

Claudia Gerini, periodo d'oro per lei

Considerata una delle migliori attrici italiane degli ultimi anni, Claudia Gerini ha attualmente ben tre lavori in circolazione: il film Nove lune e mezza, regia di Michela Andreozzi, il musical pulp Ammore e Malavita, regia dei Manetti Bros, e la serie criminale Suburra, prodotta da Netflix. Una Claudia Gerini regina della duttilità, capace di adattarsi a qualsiasi personaggio e pronta a vivere nuove esperienze lavorative. Oltre Suburra (“Farò anche la seconda stagione”), l’attrice 45enne sta girando Acasa tutti bene, il nuovo film di Silvio Muccino. Intervistata da Il Messaggero, la Gerini ha parlato così del tour de force lavorativo: “Lavoro troppo? Macchè. Attraverso un bellissimo momento, ho quasi paura di ammetterlo. Ho seminato tanto e ora raccolgo i frutti. Sono felice”. In Nove lune e mezza, la Gerini presta l’utero a sua sorella (Claudia Potenza) che non riesce ad avere figli; e nella realtà cosa accadrebbe? “Non potrei mai lasciare un bambino dopo averlo portato in grembo. Il mio personaggio fa una scelta d’amore. Quanto alla pratica dell’utero in affitto, la concepisco solo se non comporta lo sfruttamento economico delle donne. ognuna è libera di fare ciò che vuole del proprio corpo. Ma andrebbero incoraggiate le adozioni”.

CLAUDIA GERINI, "ATTRICE CON ANIMO ZINGARO"

Claudia Gerini sarà anche protagonista del nuovo film di Silvio Muccino: “Il film, ambientato a Ischia, si svolge durante una festa familiare in cui esplodono i conflitti. Io sono una moglie borghese, disperata per il destino che le è toccato”. Borghese sì, ma solo al cinema: “Sono un’artista. Anzi, un’artigiana. Ho l’animo zingaro. La parola serenità non fa per me. Sia nel lavoro sia nei sentimenti sono sempre stata impulsiva - conclude - una furia”. Successivamente, l’attrice torna sull’amore con Gianni Boncompagni: “Cosa mi ha insegnato? L’ironia, lo sguardo disincantato sul mondo. Era un uomo smaliziato, Gianni, e mi spingeva a non prendermela troppo. E’ stato fondamentale nella mia formazione personale. Abbiamo avuto un bellissimo incontro umano”. Da Carlo Verdone, che l’ha lanciata sul grande schermo, “ho avuto tanto divertimento e grandi occasioni professionali. Carlo - conclude Claudia Gerini - dice di aver trovato in me una pietra preziosa e di averla trasformata in gioiello. E’ vero”.

