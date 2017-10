DANIELE BOSSARI/ Ha lasciato la casa: choc in serata, potrà rientrare? Ecco perchè (Grande Fratello Vip 2017)

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

DANIELE BOSSARI: ESCE DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO!

Daniele Bossari ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2. Poche righe comunicate in tarda serata dalla produzione con un laconico messaggio postato su Facebook. La pagina ufficiale del Grande Fratello ha comunicato che alle 23.15 Daniele Bossari ha lasciato “momentaneamente” la casa per gravi motivi personali. Strettissimo riserbo sulle motivazioni del gesto dell’ex Vee-Jay, ma in molti suppongono che sia legato al lutto che ha colpito anche Le Iene, ovvero la morte del manager di studio Franchino Tuzio. Impossibile estorcere informazioni alla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, che rimane in silenzio anche nella sua chat (grande novità di quest’anno), ma la parola chiave di questo comunicato è sicuramente quel “momentaneamente” che lascia presentire la possibilità di rientrare in gara per Daniele Bossari. Certamente Ilary Blasi spiegherà tutto a inizio puntata, ma nel live di questa notte le ipotesi all’interno della casa più spiata d’Italia sembrano davvero tante. Daniele Bossari può rientrare?

DANIELE BOSSARI E L'EMPATIA CON LUCA ONESTINI

Daniele Bossari è riuscito a rifarsi alla grande nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2017, dimostrando di essere uscito dalla sofferenza dei giorni precedenti. Il conduttore ha infatti trovato un nuovo equilibrio all'interno della Casa e viene osannato da una grossa fetta di pubblico italiano. Durante l'ultima diretta, Bossari ha nominaton Aida Yespica a causa della freddezza ancora presente fra loro, contribuendo così alla sfida di questa sera, in cui la modella dovrà confrontarsi con Lorenzo Flaherty. In seguito alle rivelazioni shock su Soleil Sorgé ed al crollo emotivo di Luca Onestini, il conduttore ha inoltre dimostrato una forte empatia nei confronti dell'ex tronista, cercando di risollevarlo con tutte le sue forze. La riflessione di Bossari sulle qualità di Luca è iniziata proprio durante la diretta della scorsa settimana, a cui sono seguiti diverse manifestazioni di vicinanza in settimana. Il concorrente sembra inoltre aver risolto qualsiasi tipo di contrasto con gli altri inquilini della Casa, riuscendo a riabilitare la propria posizione agli occhi di tutti e conquistando la possibilità di non essere nominato grazie al supporto dei telespettatori.

DANIELE BOSSARI: UN UOMO SINCERO E PROFONDO

Questa settimana di Gf Vip 2 ha portato ancora al successo Daniele Bossari, che a detta di tanti telespettatori è fra i più intelligenti della Casa. L'uscita di Simona Izzo ha permesso al conduttore di emergere ancora di più rispetto agli altri concorrenti, con cui ha condiviso diversi misteri irrisolti nel mondo. Pane quotidiano per Bossari e pianeta sconosciuti dai compagni d'avventura, che hanno dimostrato un forte interesse verso le sue parole. Sono spariti invece del tutto le liti con concorrenti come Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez, con cui comunque si è instaurato un rapporto di indifferenza. Quello che è evidente è che Daniele piace e anche molto. Piace per la sua sincerità e per la sua profondità, così come per la fragilità dimostrata in diversi pianti a dirotto. Difficile che il pubblico non lo preferisca di fronte a tanti altri papabili alla vittoria secondo i bookmakers, come Luca Onestini.

IL CONDUTTORE VOTERA' GIULIA DE LELLIS?

Questa sera Daniele Bossari dovrà vivere una nuova nomination al Grande Fratello Vip 2017. Se le preferenze non dovessero di nuovo salvare alcuni concorrenti, è facile che il conduttore diriga il proprio voto verso Giulia De Lellis, come è già avvenuto in passato. Fra Bossari e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra infatti non esserci alcun punto in comune per avviare una conversazione, anche se entrambi attirano la stessa cerchia di persone. Giulia infatti ha unito le forze con la schiera più giovane del programma, ma anche Bossari può dire altrettanto. Quello che possiamo prevedere fino ad ora, in base a quanto mostrato nelle dinamiche della Casa, è che di sicuro il concorrente non nominerà mai Gianluca Impastato o Cristiano Malgioglio, preferendo non smuovere troppe acque come accaduto in passato con Ignazio Moser.

© Riproduzione Riservata.