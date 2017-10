Doppia eliminazione al Grande Fratello Vip / Errore in regia anticipa cosa accadrà oggi: via Daniele Bossari?

Doppia eliminazione al Grande Fratello Vip?

Sempre avaro di anticipazioni, il Grande Fratello Vip si è tradito da solo. Un errore di regia ha provocato il clamoroso colpo di scena oggi, lunedì 16 ottobre, durante la diretta su Mediaset Extra. Cosa avverrà stasera in puntata? Non dovete aspettare per scoprirlo, grazie ad una "voce" che ha superato entrambe le regie. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News potrebbe trattarsi di un membro della produzione. Questa persona si sarebbe lamentata del fatto che a volte i concorrenti del reality spengono il microfono durante il cambio batterie senza accorgersene, ma l'aspetto più interessante di tutta questa vicenda è un altro. Questa persona misteriosa, oltre a confermare l'ingresso di tre nuovi concorrenti (chiamati poco elegantemente «'sti tre»), ha poi detto anche che ne usciranno due. Un annuncio inaspettato, sicuramente non voluto. Un errore madornale con il quale il Grande Fratello Vip si è auto "spoilerato", per usare un'espressione molto comune tra gli appassionati di serie tv.

CLAMOROSO "SPOILER" IN DIRETTA: LE PRIME IPOTESI

Tralasciando la vicenda relativa ai nuovi ingressi, visto che era già nota, il dibattito in rete e sui social si è concentrato sulla clamorosa rivelazione: due concorrenti lasceranno la casa del Grande Fratello Vip stasera. Ma di chi si tratta? Uno dei due eliminati sarà frutto del verdetto del televoto, visto che Aida Yespica e Lorenzo Flaherty sono al televoto. Ma allora l'altro eliminato chi sarà? In questo caso sono emerse due ipotesi: potrebbe trattarsi di Daniele Bossari, visto che ha lasciato la casa a causa di un grave problema personale, oppure ci sarà una nuova nomination durante la diretta? C'è chi ha avanzato anche una terza ipotesi: l'altro concorrente ad essere eliminato dal Grande Fratello Vip potrebbe essere Gianluca Impastato, visto che si è reso protagonista di una bestemmia involontaria. E il caso Predolin ha dimostrato quanto la produzione sia intransigente su questo argomento... Non ci resta che aspettare la puntata di stasera.

