Ed Sheeran / Incidente in bici per il cantante: braccio rotto e tour a rischio

Ed Sheeran (Instagram)

Brutta tegola in primis per il cantante Ed Sheraan e di conseguenza per i suoi fan. L'artista ha infatti postato sui social network uno scatto con l'arto destro ingessato, spiegando che l'infortunio potrebbe compromettere i suoi prossimi impegni dal vivo. Il musicista inglese è stato protagonista di una brutta avventura con la sua bicicletta. Travolto da un’auto a Londra si è fratturato il braccio destro. Questo l'annuncio dato da lui stesso sui social netork: "Ho avuto un piccolo incidente in bicicletta. Sto aspettando il responso dei medici, che potrebbe avere delle conseguenze sui miei prossimi show". Il musicista inglese era attualmente in pausa dal suo tour, che dovrebbe ricominciare il prossimo 22 ottobre con una tappa a Taipei: ad attenderlo ci sarebbero altre 14 date prima della fine dell’anno, inclusi concerti in Giappone, Sud Corea e Thailandia.

"CONSEGUENZE SUI PROSSIMI SHOW"

La situazione, purtroppo, è piuttosto complicata perché Ed Sheeran si esibisce da solo, servendosi unicamente della sua chitarra e di una pedaliera loop station. Con il braccio destro fuori uso, potrebbe rivelarsi impresa quasi impossibile salire sul palco. Il "Divide Tour", nato per promuovere l’ultimo album in studio di Ed Sheeran, ha avuto inizio lo scorso marzo al Pala Alpitour di Torino, e ha visto il cantautore esibirsi in Europa, Nord e Sud America ed Asia. Il prossimo anno invece, dopo le tappe in Australia e Nuova Zelanda, inizierà a maggio la tournée negli stadi, che non prevede nessuna data italiana. Davvero una brutta tegola per i numerosissimi fan.

