Elga Enardu e Diego Daddi/ Matrimonio il 21 ottobre a Cagliari: “Sarà semplice e classico”

Elga Enardu e Diego Daddi

Elga Enardu e Diego Daddi sono pronti per convolare a nozze. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si sposeranno il prossimo 21 ottobre a Cagliari, nel Santuario di Bonaria a Cagliari, la chiesa in cui Elga sognava di sposarsi sin da bambina. La coppia ha annunciato le nozze pubblicando sui social la foto dell’invito. Sarà un giorno speciale per Elga e Diego che coroneranno così il loro sogno d’amore, dopo anni di fidanzamento. Ai microfoni del settimanale Mio, Elga e Diego hanno parlato del loro matrimonio e della proposta di nozze. “Ero a Barcellona con la mia squadra di calcio, ed è stato allora che mi sono reso conto di quanto mi mancasse Elga: non vedevo l’ora di rientrare a casa. Ho capito quanto non avesse senso aspettare ancora per sposarmi e crearmi la mia famiglia!”, ha dichiarato Diego al noto settimanale. Elga, invece, non vede l’ora di poter finalmente indossare l’abito bianco: “Quando è rientrato dal viaggio, mentre stavo rientrando a casa da lavoro me lo ha chiesto al telefono! Sembra strano ma è così. Diego è una persona molto timida, mi ha detto che gli ero mancata e che aveva maturato un forte desiderio. Poi mi ha fatto: “Mi vuoi sposare?“.

IL MATRIMONIO DI ELGA E DIEGO

Elga Enardu e Diego Daddi sono pronti a pronunciare il fatidico sì davanti a parenti e amici. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, a pochi giorni dal grande momento, non vedono l’ora di poter festeggiare con tutte le persone che hanno visto nascere, crescere e maturare il loro amore. La cerimonia e il ricevimento saranno classici e molto semplici. “Il nostro matrimonio sarà molto semplice e classico. Festeggeremo in una location isolata, immersa in un grande vigneto. Il fotografo farà un reportage di scatti rubati: non ci metteremo in posa! E Pago, il ragazzo di mia sorella Serena che sarà la mia testimone, si occuperà della parte musicale”, hanno confessato i futuri sposi al settimanale Mio. Un grande momento di gioia per la coppia ma anche per i fans che non vedevano l’ora di vederli insieme per sempre.

