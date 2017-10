Enzo Paolo Turchi/ L'amore con Carmen Russo e il "miracolo" Maria (Grande Fratello Vip 2017)

Enzo Paolo Turchia, marito di Carmen Russo (LaPresse)

Enzo Paolo Turchi, una vita tra danza, l’amore per la moglie Carmen Russo e, da circa quattro anni, per la figlia Maria. Nato a Napoli nel 1949, Enzo Paolo Turchi è un noto ballerino, coreografo, insegnante e personaggio televisivo italiano. Il ballerino è ricordato sui social in particolare per la sua partecipazione nel 2005 a L'Isola dei Famosi, con le sue lacrime e il ritiro dalla gara prima del termine per problemi di emorroidi che lo costrinsero a sottoporsi a un intervento chirurgico. In realtà Enzo Paolo Turchi è stato ed è ancora oggi uno dei punti di riferimento della danza italiana: al fianco di Raffaella Carrà inventò e ballò il famoso Tuca tuca e inoltre ha lavorato anche all'estero (Grecia, Germania, Paesi Bassi e Argentina) ottenendo anche una candidatura al prestigioso premio televisivo della Rosa d'oro di Montreux nel 1978. Una vita passata al fianco della compagna Carmen Russo, che nel 2013 gli ha regalato la gioia di diventare padre con la nascita della figlioletta Maria.

ENZO PAOLO TURCHI E CARMEN RUSSO: LE LACRIME PER MARIA

Carmen Russo è prossima all'entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2017, ma prima di entrare nella casa più famosa di Italia è stata ospite, insieme al marito Enzo Paolo Turchi, della trasmissione Sabato italiano, in onda su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele. Una puntata in cui non sono affatto mancati i momenti di emozione, soprattutto parlando della figlia Maria, considerata un vero e proprio miracolo. Mentre scorrevano le immagini della figlioletta, tra i primi passi di danza e i momenti con i genitori, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo non sono riusciti a trattenere le lacrime. "Ho vissuto trenta anni di amore meravigliosi con Enzo ma da quando è arrivata Maria, siamo una famiglia completa e questo è bellissimo", le parole di Carmen Russo. Un amore nato a Drive In, culminato nel 1987 all'altare, e che ha dato la più grande gioia nel 2013 con la nascita di Maria: una storia bella da raccontare e da sentire, per una coppia che ha atteso tanto la gioia di un figlio e che, dopo aver perso le speranze, ha potuto gioire d'amore.

