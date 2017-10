Enzo Paolo Turchi/ Torna in tv il marito di Carmen Russo: il trash è assicurato? (Grande Fratello Vip 2017)

Carmen Russo

Tutti abbiamo ancora negli occhi le sue lacrime in ogni diretta de L'Isola dei Famosi e questa volta i ruoli potrebbero cambiare per Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. I due si preparano ad una nuova avventura televisiva a ruoli invertiti e se da una parte abbiamo la bella e formosa ballerina pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip proprio nella diretta di oggi, dall'altra abbiamo Enzo Paolo Turchi che, a quanto pare, sarà costretto a guardare la moglie dallo studio. I due si separeranno ancora una volta per via di un reality ma, a differenza degli anni passati, questa volta, c'è anche la piccola Maria di mezzo. I due sono riusciti ad avere la loro bambina e adesso sognano un futuro roseo per lei.

DAL RAPPORTO CON CARMEN A QUELLO CON LA PICCOLA MARIA

La coppia sarà ospite al Grande Fratello Vip proprio questa sera ma, intanto, sabato pomeriggio hanno avuto modo di raccontarsi a Sabato Italiano. Il napoletano e la moglie sono stati protagonisti del contenitore del sabato pomeriggio di casa Rai in collegamento dalla loro casa e con la piccola Maria. Proprio riguardo alla piccola, i due hanno dichiarato: "E' stata una gioia immensa aver avuto Maria. Speriamo di vederla crescere, magari sposata o comunque sistemata." Ma i due non si sono fermati qua visto che proprio riguardo alla loro bambina si sono detti pronti a spingerla a studiare e affermarsi nella vita: "Vorrei che facesse il chirurgo per salvare vite umane e dare un contributo concreto al prossimo", ha detto la mamma, cosa combineranno marito e moglie in questa nuova avventura tv?

