Ester Glam/ Uomini e Donne: ecco chi è la corteggiatrice che critica Mattia e si dichiara per Paolo

Ester Glam

Ester Glam è una delle corteggiatrici del trono classico di Uomini e Donne che si è maggiormente distinta, in queste prime settimane, per la sua bellezza mozzafiato. Ester ha 21 anni, è di Roma e non è passata inosservata a causa dei lunghi capelli mori, le labbra seducenti e due occhi che ricordano lo sguardo di un felino. Assolutamente bellissima, può contare anche su un carattere grintoso, forte e determinato. Nelle prime puntate del trono classico, infatti, ha immediatamente puntato il dito contro Mattia Marciano. Secondo la corteggiatrice, infatti, il tronista ha un carattere troppo permaloso e arrogante. Motivo che ha spinto Ester a dichiararsi per Paolo Crivellin. Nonostante la dichiarazione, tuttavia, Ester è oggetto di diverse critiche. Gli opinionisti del trono classico, Jack Vanore in primis, la considerano una ragazza troppo fredda. Anche le sue esterne con Paolo non trasmettono, a detta di molti, quell’emozione e quella passionalità che dovrebbe esserci tra due persone che si piacciono. Come se non bastasse, le sue continue frecciatine all’indirizzo di Mattia scatenano il dubbio che il suo vero obiettivo sia proprio il tronista napoletano.

CHI E’ ESTER GLAM

Chi è, dunque, Ester Glam? La corteggiatrice che è salita agli onori della cronaca, come abbiamo detto, è di Roma e ha 21 anni. Sin da piccola ha studiato recitazione e il suo sogno è fare l’attrice. Prima di approdare a Uomini e Donne come corteggiatrice, Ester ha già avuto altre esperienze nel mondo dello spettacolo. Ester ha partecipato al lungometraggio di Federico Moccia, ha recitato nella fiction dal titolo Fuori Corso, al film Sul filo di lama e alla pellicola Sul filo di lama. Molto seguita sui social, Ester Glam non è, ad oggi, la corteggiatrice preferita del pubblico di Uomini e Donne. A non convincere i telespettatori è il suo trascorso nel mondo dello spettacolo e la sua voglia di affermarsi come attrice. Esther, dunque, in tv, sta cercando davvero l’amore in tv o è alla ricerca della popolarità?

© Riproduzione Riservata.