FANTOZZI IN PARADISO/ Sul Nove il film con Paolo Villaggio (oggi, 16 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST PAOLO VILLAGGIO

Il film Fantozzi in Paradiso va in onda su Canale Nove oggi, lunedì 16 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata diretta da Neri Parenti, è ascrivibile al genere comico e rappresenta l'ottavo capitolo della saga del ragioniere più famoso e sfortunato d'Italia. Il film che si basa su un soggetto dello stesso regista scritto unitamente a Paolo Villaggio, è stato prodotto dalla Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica, compagnia riconducibile a Vittorio Cecchi Gori. Buono il cast, tra di essi si evidenziano Milena Vukotic e Paolo Villaggio, entrambi hanno come spalla Gigi Reder che come al solito interpreta il ragionier Filini, da sottolineare come i tre abbiano acquisito nei film precedenti un ottimo feeling, cosa che migliora notevolmente la pellicola. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FANTOZZI IN PARADISO, LA TRAMA DEL FILM

Questa volta il prologo è il funerale del ragionier Fonelli, un ex collega di lavoro di Fantozzi e Filini. I due si ritrovano alle esequie, e qui decidono di organizzare una rapina alla Megaditta, in tale contesto studiano alcune scene cinematografiche di rapine andate a buon fine, e decidono di rifare passo passo la sceneggiatura allo scopo di diventare ricchi. Il primo passo è l’acquisto delle maschere che serviranno per il travisamento, allo scopo di non destare sospetti portano con loro la nipote di Ugo, la piccola Uga. Il secondo passo è il recepimento delle armi, Filini sceglie una pistola da Starter mentre Fantozzi opta per una pistola lanciarazzi, recuperata dalla nave Duilio. La prima fase della rapina va a buon fine e i due riescono a fuggire con il malloppo, ma vengono intercettati dal proprietario della Megaditta il Duca Conte Barambani, che li costringe con l'astuzia a restituire il maltolto. Fantozzi allora si rifugia a casa e si consola con il suo sport preferito, qui viene a sapere che la figlia verrà abitare a casa sua, la donna insieme al marito di fatto cacciano i genitori, con quest’ultimi che trovano rifugio in una vecchia roulotte. Come se non bastasse al ragioniere viene diagnosticata una malattia incurabile, cosa che lo porta a fare tutto ciò che nella sua sfortunata vita non era mai riuscito a fare. Fantozzi riesce finanche a trovare i soldi per avere un amplesso con la signorina Silvani, nonostante l’appuntamento con la sua amante porta alla rottura con la moglie. Soddisfatto comunica alla moglie di aver trovato la sua donna ideale, casualmente scopre però che la tresca era stata organizzata proprio dalla consorte allo scopo di allietare gli ultimi giorni della sua vita, si precipita perciò a casa per recuperare il suo matrimonio, e scopre che la malattia non aveva colpito la sua persona stante un errore del dottore. Esultante corre felice, ma al colmo della felicità viene investito e ucciso da un camion. Sembrerebbe la fine della vita sfortunata, una sfortuna che lo perseguita anche nell’aldilà, visto che per sbaglio si ritrova dinanzi a Buddha che gli comunica che dovrà …reincarnarsi.

