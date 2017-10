FEDEZ CONFERMA LA GRAVIDANZA / Video, il bacio della pancia di Chiara Ferragni elimina gli ultimi dubbi

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Fedez e Chiara Ferragni diventeranno presto genitori? Se ne parla ormai da settimane, anche se la coppia più amata dal popolo del web non ha mai dato la conferma ufficiale (e dobbiamo ammetterlo, neppure ha smentito). Eppure, alcune immagini pubblicate dagli amici della coppia durante il party del 28° compleanno del rapper sembrano togliere anche gli ultimi dubbi sulla tanto chiacchierata gravidanza. Il giudice di X Factor ha organizzato una grande festa per alla quale ha invitato amici, colleghi e parenti: ovviamente non poteva mancare la sua fidanzata Chiara, ma anche volti noti del mondo della musica quali Mikka (con il quale Fedez ha condiviso l'esperienza a X Factor), Benji e Fede oltre he l'insperabile amico Fabio Rovazzi. E proprio alcuni invitati hanno postato nei rispettivi social network alcuni particolari che tolgono ogni dubbio, anche se per il momento essi non sono stati confermati dai diretti interessati.

Confermata la gravidanza di Fedez e Chiara Ferragni

Partiamo dal video pubblicato da Carlo Mengucci, esperto di comunicazione molto amico soprattutto di Chiara ferragni. Con un po' di attenzione, in esso si vede il rapper chinarsi e baciare la pancia della fidanzata, tra la folla presente al grande party (clicca qui per vedere le immagini in questione). Non è l'unica stories che ha destato più di qualche sospetto, a conferma di come l'imminente nascita non sia più tenuta nascosta ad amici e conoscenti della coppia: anche Ceskiello, infatti, ha postato alcuni commenti che sembrano lasciare davvero poco spazio ai dubbi. Dopo avere fatto i suoi migliori auguri all'amico Fedez, ha infatti aggiunto: "He's gonna have soon the biggest joy of his life!!!!" ovvero "avrà presto la più bella gioia della sua vita". E chi meglio di un figlio potrebbe portare una simile felicità? A questo punto, anche i profili Instagram di Fedez e Chiara Ferragni si sono arricchiti di numerosi messaggi di congratulazioni da parte dei rispettivi followers: anche la conferma ufficiale è nell'aria?

© Riproduzione Riservata.