FRANCESCO MONTE/ Il messaggio che tranquillizza Cecilia Rodriguez (Grande Fratello Vip 2017)

Francesco Monte, Grande Fratello Vip 2017

Dopo settimane di silenzio, Francesco Monte è riuscito ad inviare un messaggio d'amore a Cecilia Rodriguez, attualmente ancora all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2017. L'agente ed ex tronista ha infatti inviato un aereo alla fidanzata con allegato un chiaro messaggio romantico, mettendo così a tacere ogni dubbio della ragazza riguardo a un suo presunto allontanamento. Solo alcuni giorni prima, Monte aveva rivelato sui social di non essere riuscito a entrare nella struttura del reality per volere della produzione, a cui avrebbe diretto diverse richieste. Il fidanzato della Rodriguez sarebbe quindi in attesa di risposte e di una possibile conferma, che potrebbe comunque ricevere in questi giorni. Francesco Monte è stato infatti nominato più di una volta all'interno della Casa in seguito alla rivelazione di Gianmarco al fratello Luca Onestini, riguardo un presunto tradimento della fidanzata Soleil Sorgé. Secondo Cecilia, il fidanzato era a conoscenza del litigio fra i due ex protagonisti di Uomini e Donne e dell'entrata in scena di Giulia Latini, ancora prima dell'ingresso di Luca nel programma.

FRANCESCO MONTE, I SOSPETTI SUI SOCIAL

Sui social si continua a discutere della possibilità che il Grande Fratello Vip 2017 si sia reso complice di un grande inganno, in cui sarebbe coinvolto addirittura Francesco Monte. Luca Onestini faceva infatti parte della scuderia del fidanzato di Cecilia Rodriguez fino a poche settimane prima dell'inizio del reality, a cui è seguito un successivo spostamento verso l'agenzia The One Celebrity. I telespettatori si chiedono tuttavia se Monte fosse a conoscenza di questo presunto complotto e se non sia stato tra l'altro lui stesso a promuovere il clamore attorno all'ex tronista, a causa di una presunta vendetta ai danni di Onestini, colpevole a quel punto di aver abbandonato la sua agenzia a favore di un’atra. In Casa tra l'altro, la stessa Cecilia Rodriguez ha sottolineato più di una volta di come fosse stato proprio Francesco a parlarle degli sms scambiati fra Giulia Latini e Luca Onestini, di cui Soleil Sorgé era a conoscenza ben prima dello scoppio dello scandalo.

CECILIA RODRIGUEZ TRANQUILLIZZATA

La mancanza di supporto di Francesco Monte a Cecilia Rodriguez aveva aperto la strada a ulteriori dubbi nella mente dei fan del Grande Fratello Vip 2017. L'agente ha infatti spiegato il tutto scaricando la responsabilità sulla produzione, ma appare strano che abbia inviato un messaggio aereo alla fidanzata solo in seguito allo “scandalo Soleil”. Un'azione che avrebbe potuto compiere fin dall'inizio. I telespettatori continuano a interrogarsi sulle reali motivazioni che lo hanno spinto a non farsi vivo se non in questi giorni, in un momento che sembra studiato ad hoc per permettergli di fare un ingresso trionfale. Cecilia Rodriguez intanto si è tranquillizzata sulle intenzioni del fidanzato, dato che più di una volta e soprattutto in seguito al presunto tradimento di Soleil Sorgé, si è chiesta se Francesco avesse deciso di lasciarla e se fosse questo il vero motivo del suo silenzio.

