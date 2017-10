Federica Benincà a Pomeriggio 5/ La verità su Soleil Sorge e Luca Onestini da Barbara d'Urso?

Federica Benincà da Barbara d'Urso

Quest'oggi, Federica Benincà dirà la sua verità da Barbara d'Urso, durante il corso di Pomeriggio 5. L'ex amica di Soleil Sorge infatti, ha avuto già modo di raccontare il suo punto di vista per quanto riguarda Marco Cartasegna (suo ex fidanzato) e l'inaspettata uscita con la conduttrice di Roma Channel. Prima di approdare da Lady Cologno campionessa di ascolti TV, l'ex corteggiatrice torinese ha avuto già modo di dire la sua attraverso giornali e ospitate. Intervistata da Mattino 5, ha ribadito che il suo ex fidanzato, non avrebbe mai avuto grande stima di Soleil. Secondo la giovane Federica, la verità della Sorge farebbe visibilmente acqua da tutte le parti. "Io credo che Marco e Soleil si siano visti, anche perché qua ci si sofferma tutti sul passaggio che è stato dato in macchina a Sole durante la Fashion Week, mentre ci sono altre prove di altri loro incontri. Ad esempio lui l’ha portata a Gavi, a casa sua, loro a pranzo a Milano con la famiglia di lui. Sono usciti articoli, foto, storie su Instagram", ha spiegato Federica.

Federica a Pomeriggio 5, la sua verità

Per Federica Benincà inoltre, la storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorge, stava andando bene: "Penso fossero molto innamorati perché io ero molto amica di Soleil e quando Luca è entrato nella Casa lei era molto sconfortata perché non lo avrebbe rivisto per non so quanto tempo, io sono stata con lei il giorno in cui li hanno separati, piangeva disperata fra le mie braccia, ed io ho pianto anche con lei". Dove è nascosta la verità di questa spinosa faccenda? Proprio ieri, Giulia Latini è stata ospite sempre dalla d'Urso durante Domenica Live. Nel corso della sua breve ospitata, la ragazza ha confessato di non avere più alcuna mira amorosa nei confronti di Luca. E così, dopo avere sentito Luca (in Casa), Soleil e Giulia, mancava proprio la risposta della Benincà. Le confessioni shock però, non si sono assolutamente fermate qui ed infatti, proprio la torinese ha rivelato anche cosa pensasse davvero Marco Cartasegna di Soleil: aveva una buona opinione di lei? A quanto pare assolutamente no!

Marco Cartasegna, ecco cosa pensava di Soleil

Federica durante l'ospitata a Mattino 5, ha affermato che l'ex fidanzato Marco Cartasegna, quando stava con lei dopo la scelta, ha confessato in più di una occasione, di non avere una buona opinione di Soleil: “Marco ha parlato sempre male di Soleil, anche davanti alla mia famiglia e ai miei amici, tanto che mia madre quando ha saputo la notizia mi ha chiesto se fosse la stessa persona che abbiamo conosciuto noi. Diceva che era una persona di cui non ci si poteva fidare, che lui non voleva assolutamente averla nella sua vita". Cosa succederà questo pomeriggio? Barbara d'Urso ancora una volta, sarà in grado di scoperchiare il vaso di Pandora. Pensando a tutte queste ospitate, ci viene in mente Luca Onestini e la sua esternazione nella Casa del GF Vip: “Voglio parlare con lei (Soleil, ndr) ma non da Barbara d'Urso!”. Quando uscirà dalla residenza di Cinecittà, per forza di cose si troverà faccia a faccia con più di una dichiarazione riguardante la sua storia con la Sorge. La diretta interessata, stasera troverà il coraggio di affrontarlo faccia a faccia? Intanto, facendo un passo per volta, vediamo cosa dirà Federica tra qualche minuto ospite dalla d'Urso.

