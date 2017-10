GIANLUCA IMPASTATO/ La sua tristezza aumenta e l’umore è sempre più nero (Grande Fratello Vip 2017)

Gianluca Impastato al Grande Fratello Vip 2017

GIANLUCA IMPASTATO E LA NOMINATION PER LORENZO FLAHERTY

Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2, Gianluca Impastato ha deciso di dare la sua nomination a Lorenzo Flaherty per favorire i concorrenti più giovani. Secondo il comico è giusto infatti che siano persone come Luca Onestini, Giulia De Lellis e Ignazio Moser a dover raggiungere il traguardo finale, ma il dubbio dei fan è che la sua scelta riguardasse ben altro. I due non hanno mai vissuto una lite e sono anzi sempre stati molto uniti, ma dato che Impastato aveva la possibilità di votare qualcun altro fra i nominabili, appare strano che abbia scelto di puntare il dito proprio contro l'attore. L'artista potrebbe aver avuto in realtà delle difficoltà perché la persona che aveva scelto prima dell'annuncio della produzione rientrava fra gli intoccabili, ma qualcosa davvero non quadra. In settimana, Gianluca Impastato non ha dato modo di lasciare intuire qualcosa di più a riguardo, soprattutto perché lo abbiamo visto ridere e scherzare come sempre con Flaherty.

IL COMICO LITIGA CON CRISTIANO MALGIOGLIO

Tutto quello che abbiamo visto fino ad ora al Gf Vip 2 sembra far pensare ad un possibile abbandono di Gianluca Impastato. Un'ipotesi che deve aver dato in seguito all'uscita di Marco Predolin e che sembra coinvolgerlo sempre di più. Il comico non ha ovviamente manifestato questa intenzione a nessuno dei concorrenti, ma il suo comportamento ed il rapporto con gli altri è cambiato di molto. Lo abbiamo visto infatti entrare in lite con Cristiano Malgioglio, per via dell'abitudine di quest'ultimo di estraniarsi dal gruppo. Il comico infatti non digerisce che il cantante voglia dormire da solo, mangiare in momenti diversi rispetto agli altri concorrenti e molto altro ancora. Il suo tono pacato non ha spinto tuttavia Malgioglio verso la lite, ma l'unione fra i due sembra ormai essere stata compromessa.

GIANLUCA IMPASTATO: IL SECONDO PIU' FALSO DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

L'umore di Gianluca Impastato sta diventando sempre più nero, come dimostrano gli ultimi giorni vissuti al Grande Fratello Vip 2017. Il comico sembra essere ripiombato nella tristezza iniziale, da cui era riuscito a risollevarsi solo dopo diversi giorni. L'espulsione di Marco Predolin ha compromesso del tutto la serenità di Impastato, che trova conforto solo nelle battute fatte agli altri concorrenti e nelle prese in giro alle spalle di alcuni inquilini della Casa. Durante il gioco sul più falso del programma, il comico è risultato inoltre il secondo più votato dalle concorrenti donne e da Cristiano Malgioglio, per via della sua tendenza a non esprimere mai del tutto il suo pensiero. Battuto solo da Lorenzo Flaherty, Impastato sembra non aver accolto la critica con positività, nonostante Giulia De Lellis gli abbia sottolineato più volte che il termine falso era stato ridimensionato verso note più leggere.

