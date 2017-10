GIULIA DE LELLIS/ E’ lei la favorita dei telespettatori? (Grande Fratello Vip 2017)

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017

GIULIA DE LELLIS: LA FAVORITA DEI TELESPETTATORI

Il Capitano del Grande Fratello Vip 2017 ha permesso a Giulia De Lellis di non finire in nomination con altri concorrenti. La conduttrice del reality, Ilary Blasi, ha infatti annunciato nella scorsa diretta una novità, ovvero che il pubblico avrebbe potuto scegliere quale partecipante rendere votabile dagli altri inquilini. Importante il dato riportato dalle statistiche: Giulia ha vinto con il 27% dei voti, diventando in automatico la preferita dai telespettatori. Un dettaglio che tuttavia secondo molti stona con le polemiche accese che nascono di continuo sui social, in cui alla De Lellis non viene risparmiato nulla. Non quadra quindi come una delle più contestate sul web corrisponda in realtà alla preferita dai telespettatori, ma in questo caso bisogna tenere in considerazione la differente fetta di fan che si approccia ad uno o l'altro servizio. In nomination invece, Giulia ha votato Lorenzo Flaherty perché preferisce portare avanti un reality fatto di giovani. Durante l'ultima settimana, Giulia De Lellis ha dimostrato di comportarsi in Casa in modo analogo ai giorni precedenti. La troviamo infatti spesso impegnata in trucco e parrucco, consigli sul look e concentrata sul vivere quest'esperienza con leggerezza. Non c'è alcun tentativo inoltre da parte della concorrente di stringere legami con chi non rientra nella sua cerchia più stretta.

GIULIA DE LELLIS: LE POLEMICHE NON MANCANO MAI

Giulia De Lellis continua ad essere fra le più contestate dai telespettatori del Grande Fratello Vip 2017. L'esperta di tendenze aveva riscosso già un parere negativo durante la sua esperienza a Uomini e Donne e sono diversi i punti che proprio non piacciono al pubblico italiano. Dalla mancanza di nozioni culturali a frasi dette a sproposito, fino ad un presunto gioco maligno a sfavore degli altri concorrenti. Come manifestato sui social, secondo molti Giulia provocherebbe appositamente degli scontri fra gli altri protagonisti del reality sollevando dubbi e facendo domande scomode, come per esempio la serie di quesiti diretti a Cecilia Rodriguez per capire meglio la sua opinione sulla presunta mancanza di sincerità di Luca Onestini. Un atteggiamento che invece secondo i fan dimostra la forte curiosità della De Lellis nel voler andare a fondo alle cose. A sollevare un'altra polemica è stata inoltre la preferenza data nel televoto da casa, che ha permesso all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di non finire in nomination e che secondo alcuni farebbe parte del famoso complotto messo in atto dalla produzione del programma.

GIULIA DE LELLIS VERRA' NOMINATA AL GRANDE FRATELLO VIP?

In seguito al rimescolamento delle carte, Giulia De Lellis sembra trovarsi fra i preferiti alla vittoria finale del Grande Fratello Vip 2017. L'esperta di tendenze ha infatti dalla propria parte un gruppo di fan davvero accaniti, che la osannano e giustificano di fronte ad ogni evento. Anche se rimangono spesso silenziosi sui social, gli ammiratori della concorrente sanno farsi sentire al momento giusto, come dimostra il dato riscontrato nelle preferenze del pubblico. In realtà se si guarda il gioco in sé e per sé, Giulia De Lellis è una delle poche inquiline della Casa a non prendere parte a nessun tipo di dinamica, dalle quotidiane, come la pulizia, l'ordine, la scelta della spesa, fino a quelle fini al gioco, come le sfide. L'ultima puntata ci ha dimostrato inoltre un forte contrasto fra la percezione dei concorrenti all'interno della Casa ed il pubblico italiano, dato che Giulia è stata considerata dagli stessi compagni d'avventura come la peggiore al fianco di Aida Yespica. E questo nonostante possa contare sul presunto favore delle concorrenti donne.

