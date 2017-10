GREY'S ANATOMY 14 / Da Meredith ai Japril, le novità e new entry. Anticipazioni del 16 ottobre 2017

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, LA SERIE

Al via nella prima serata di Fox Life di oggi, lunedì 16 ottobre 2017, i nuovi episodi di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Andrà in onda la premiere, dal titolo "Abbatti la casa", grazie alla quale i fan potranno risolvere i numerosi dubbi collegati al finale precedente. Prima di scoprire che cosa succederà al personaggio di Ellen Pompeo, protagonista indiscussa della serie Tv con la sua Meredith, potremo conoscere le new entry di questa nuova stagione dello show. Importante infatti l'ingresso nel cast di Stefania Spampinato, modella e attrice siciliana che interpreterà Carina De Luca. Com'è facile immaginare, si tratta della sorella dello specializzando interpretato da Giacomo Gianniotti e promette di far girare la testa ad Arizona, il personaggio interpretato dall'attrice Jessica Capshaw. La Spampinato sarà infatti una ginecologa gay molto particolare, dato che i suoi studi si concentrano sulle reazioni delel cellule cerebrali delle donne durante l'apice del rapporto sessuale. Non è tuttavia l'unica novità ideata dalla creatrice Shonda Rhimes, che con questo nuovo capitolo del medical drama promette di concentrarsi maggiormente sulle tragedie amorose. Lo si deduce anche dall'introduzione di Megan, interpretata da Abigail Spencer e sorella di Owen, ovvero dell'attore Kevin McKidd. Megan non avrà infatti un ruolo centrale nella vita del chirurgo, ora scosso dall'improvvisa scoperta che la sorella è ancora viva, ma promette di minacciare anche l'equilibrio appena trovato fra Meredith e Nathan, ovvero Martin Henderson. La protagonista era riuscita infatti a lasciarsi andare in questa nuova storia d'amore solo poco prima del finale precedente ed una volta scoperto che la fidanzata di Riggs non è morta come si pensava, deciderà di farsi da parte. Una scelta che corrisponde appieno con il personaggio costruito attorno alla Pompeo in tante fortunate stagioni e che ancora una volta la metterà a confronto con i suoi reali sentimenti. Non mancheranno inoltre flirt romantici inaspettati e voluti fortamente dai fan, come la sottotraccia che riguarda Maggie e Jackson, ovvero i personaggi di Kelly McCreary e Jesse Williams. Quest'ultimo deciderà quindi di chiudere le porte in via definitiva con l'ex moglie April, ovvero Sarah Drew, trovando nella collega qualcosa di più di una semplice amicizia. Gli ingredienti per un capitolo esplosivo ci sono tutti, ma non si tratterebbe di Grey's Anatomy senza una buona dose di tragedia. Il personaggio dell'attrice Caterina Scorsone, Amelia, dovrà infatti fare i fronti con un tumore al cervello che riuscirà a scatenare i suoi antichi deliri di onnipotenza, gettandola al tempo stesso in un baratro apparentemente senza fine. Sarà l'occasione giusta per Owen per riuscire ad avvicinarsi alla neo moglie?

ANTICIPAZIONI EPISODIO 1 "ABBATTI LA CASA"

Riprende l'ondata di riunioni per i chirurghi dell'ospedale, che impegneranno i medici in nuovi ed importanti cambiamenti all'interno della struttura. Meredith tuttavia deve fare fronte al ritorno di Megan nella vita di Nathan, riuscendo a ritrovarsi nel vortice di un triangolo amoroso senza fine. La scoperta che la donna è ancora viva, nonostante i dieci anni di lutto del fratello Owen, non farà altro che provocare una frattura nel rapporto fra Meredith e Riggs, mentre si scopre che cosa ha dovuto vivere Megan in tutti quegli anni di prigionia. Visibilmente scosso, Owen potrà contare sull'aiuto di Teddy Altman, che ritornerà a Seattle per supportare il medico e la madre. Quest'ultima invece si intrometterà nel matrimonio fra il figlio ed Amelia, ancora decisa a condurre una vita da single. Intanto, Stephanie si trova ancora ricoverata in una struttura per grandi ustionati in Texas, lasciando a Jo il compito di rivoluzionare la vita e la carriera di Ben. Arizona invece riceverà una nuova delusione d'amore a causa del raffreddamento del suo rapporto con Eliza, ma potrà rimanere travolta da un nuovo interesse romantico quando incrocerà la sua strada con una ragazza italiana all'interno di un bar. La ginecologa non esiterà a portarla a casa con sè quella notte, non sapendo che cosa attende entrambe nel futuro immediato e prossimo. DeLuca infatti scoprirà ore più tardi che la sorella giace senza vestiti sul divano, con Arizona.

