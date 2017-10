Grande Fratello Vip 2017 / Anticipazioni sesta puntata: tre nuovi ingressi e una squalifica? (16 ottobre)

Grande Fratello Vip 2

Numerose sorprese e colpi di scena in arrivo per la sesta puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2017. Ilary Blasi con il valido supporto di Alfonso Signorini, ancora una volta tornerà nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, per un appuntamento che, viste le primissime anticipazioni, si prospetta essere anche più ricco del previsto: squalifiche, abbandoni, doppie eliminazioni e nuovi ingressi. Queste le possibili portate principali di un lauto banchetto che non lascerà spazio per ripensamenti di sorta. Al fianco della coppia di conduttori, ancora una volta l'irriverente trio della Gialappa's Band che, con i suoi filmati divertenti, darà un assaggio di ciò che verrà mandato in onda il mercoledì in seconda serata, con la nuova puntata di Mai Dire GF Vip. Poi il terzetto, sarà al fianco della Blasi anche domani, per una nuova puntata de Le Iene Show. La settimana appena trascorsa non è stata facile per i concorrenti ancora dentro la Casa più spiata d'Italia e tra i più insofferenti, proprio Luca Onestini. L'ex tronista infatti, ha ricevuto una notizia poco piacevole sulla sua fidanzata Soleil Sorge.

Chi verrà eliminato tra Aida e Lorenzo?

Tempo di eliminazioni nella Casa del GF Vip. Questa settimana in nomination, ancora Lorenzo Flaherty ma in compagnia di Aida Yespica, per la prima volta a rischio eliminazione. Chi uscirà tra i due? Inizialmente si pensava che anche questa volta “l'Highlander” Lorenzo vincesse la sfida ma, più passano le ore e più si avvicina la possibilità che possa essere invece lui ad abbandonare il gioco. Gianluca Impastato verrà squalificato? Per il comico di Colorado si parla di bestemmia ma il suo “caso”, non ha destato lo scalpore di Marco Predolin che, nonostante l'amicizia da fuori, ne chiede l'espulsione. Staremo a vedere cosa deciderà di fare l'occhio indiscreto del Big Brother. Oltre a queste novità, sfide e sorprese per tutti i concorrenti ancora in gioco. Tra le possibilità della serata, anche degli abbandoni? Così potrebbe accadere. Sia Cristiano Malgioglio che Luca Onestini infatti, hanno affermato di sentire la voglia di andare via. L'ex tronista però, ha avuto modo di chiarirsi con gli amici rasserenando il suo animo.

Tre nuovi concorrenti in Casa?

Ed intanto, nella Casa del GF Vip 2, sarà tempo per tre nuovi ingressi. Secondo le prime anticipazioni ed indiscrezioni della rete, si parla infatti di Carmen Russo, Raffaello Tonon e Corinne Clery. Tutti e tre, nel corso della loro vita hanno partecipato a dei reality show e proprio i primi due hanno avuto l'occasione anche di vincerli. Quali “scompensi” provocheranno in Casa questi nuovi ingressi? Come ben sapete, il reality show di Endemol, dato il successo si è allungato di due puntate e per questo motivo, la produzione ha deciso di integrare nuovi concorrenti. C'è da affermare inoltre che, dopo l'uscita di personaggi fortissimi come Serena Grandi, Carmen Di Pietro e soprattutto Simona Izzo, il reality show potrebbe perdere molto in termini di riflessione e dinamiche. Spazio poi, come sempre, per le nuove nomination. Ci potrebbe finire a rischio? Sia Luca che Jeremias hanno avuto modo di litigare e mostrare sgomento ma non sono stati gli unici. Problemi in settimana anche per Giulia De Lellis e Veronica Angeloni. Staremo a vedere cosa accadrà stasera quando, dalle 21.30 circa, si apriranno i battenti della prima serata con il Grande Fratello Vip.

