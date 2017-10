Grande Fratello Vip / Info streaming, ecco come guardare la sesta puntata del GF Vip 2

Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 2017 torna in onda questa sera con la sesta puntata. Ilary Blasi e Alfonso Signorini, a partire dalle 21.20 su canale 5, daranno vita ad un nuovo e imperdibile appuntamento con la versione vip del reality più amato e famoso della televisione italiana. La seconda stagione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel vivo. Dopo le eliminazioni di Carla Cruz, Serena Grandi, Carmen Di Pietro e Simona Izzo e la squalifica di Marco Predolin, in casa sono rimasti soprattutto giovani. Gli unici a portare avanti i nomi dei vip più maturi sono Cristiano Malgioglio, Lorenzo Flaherty, Gianluca Impastato e Daniele Bossari che, però, nelle scorse ore ha abbandonato momentaneamente la casa e potrebbe anche non tornare. La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2017, dunque, sarà davvero ricca di emozioni e colpi di scena. Il pubblico, come ogni settimana, potrà seguirla in diretta su canale 5 o in streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset. Domani, martedì 17 ottobre, invece, in prima serata, la replica della puntata andrà in onda su La5.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI

Sono tanti gli argomenti che Ilary Blasi e Alfonso Signorini affronteranno nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 2017. Si parlerà dell’allontanamento dalla casa di Daniele Bossari per motivi familiari per poi svelare l’esito del televoto. Questa settimana, in nomination, ci sono Aida Yespica e Lorenzo Flaherty. Per la venezuelana si tratta della prima sfida al televoto mentre l’attore ne ha già vinte due contro Serena Grandi e Simona Izzo: vincerà anche stavolta? Si tornerà ad affrontare, poi, l’argomento Luca Onestini che, dopo aver scoperto della crisi del suo rapporto d’amore con Soleil Sorgè, ha avuto una settimana difficile anche per gli scontri con i fratelli Rodriguez che hanno messo in dubbio la veridicità della storia. All’interno della casa, poi, entreranno tre nuovi concorrenti ovvero Corinne Clery, Carmen Russo e Raffaello Tonon, pronti a stravolgere il già instabile equilibrio della casa.

© Riproduzione Riservata.