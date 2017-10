HOMEFRONT/ Su Italia 1 il film con Jason Statham e James Franco (oggi, 16 ottobre 2017)

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST JASON STATHAM E JAMES FRANCO

Homefront, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 16 ottobre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola di genere thriller che è stata diretta da Gary Fleder nel 2013 ed interpretata da Jason Statham e James Franco. A produrre e scriverne la sceneggiatura è stato un grande personaggio del cinema hollywoodiano come Sylvester Stallone. Nel cast troviamo anche l'attrice americana Kate Boswoth, che veste i panni di Cassie Bodin. A vestire i panni del protagonista, Phil Broker, è invece il celebre attore di action movie, Jason Statham. La trama del film è ispirata al romanzo Homefront, scritto da Chisk Logan. Statham, in un secondo momento, vi apportò numerose modifiche. Il progetto legato al film Homefront venne presentato in via del tutto ufficiosa nel corso del Festival di Cannes del 2012. Solo nel mese di agosto dello stesso anno, la produzione della pellicola venne ufficializzata. Come già anticipato, la sceneggiatura è stata interamente curata da Sylvester Stallone che la concepì diversi anni prima, per poi abbandonarla per lungo tempo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HOMEFRONTE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Dopo la morte di sua moglie, Phil Borker (un tempo agente speciale della DEA) decide di ritirarsi in un piccolo paesino della provincia americana, assieme a sua figlia. L'uomo è ormai stanco delle violenze e del mondo sporco e corrotto che caratterizzava il suo vecchio lavoro da agente federale. Tutto sembra andare per il meglio. Phil inizia ad ambientarsi nel nuovo quartiere e sua figlia sta per iniziare a frequentare la più vicina scuola elementare. Purtroppo il momento di serenità apparente dura ben poco. Sua figlia verrà importunata da un ragazzino della sua scuola, costringendo Phil ad intervenire. Il bullo altri non è che il nipote di Gator, un potente criminale della zona. Phil, pur di proteggere la sua bambina, scenderà in campo per fronteggiare la famiglia del ragazzino. Gator, che gestisce l'intero traffico di stupefacenti della zona, concentrerà tutte le sue forze per rendere la vita della famiglia di Phil un vero e proprio inferno. L'ex agente della DEA sarà quindi costretto a tornare alla sue abitudini di un tempo pur di proteggere sua figlia.

