IGNAZIO MOSER/ Coccole e tenerezze con Ivana Mrazova? (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

IGNAZIO MOSER E IL PRESUNTO FLIRT CON IVANA MRAZOVA

Ignazio Moser continua a stare sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 2017 per via della sua presunta storia d'amore con Ivana Mrazova. Grattini, tenerezze, coccole e sguardi intensi non sono di certo passati inosservati, anche se durante l'ultima diretta del reality, i due hanno preferito non trovarsi troppo vicini. E questo potrebbe essere tra l'altro un modo per poter osservare sempre l'altro in qualsiasi istante, azione che di certo risulta più semplice se l'oggetto di interesse non si trova al proprio fianco. Il forte interesse del concorrente nei confronti della modella non è di certo un mistero, dato che la conduttrice Ilary Blasi gli ha chiesto delucidazioni in modo diretto e che il comportamento dell'interessato non lascia spazio a troppi dubbi. Nell'ultima puntata, Moser ha inoltre ottenuto l'immunità grazie alla nomina di Capitano della Casa ed è riuscito a sfuggire alla nomination nonostante fosse finito fra i votabili grazie alle preferenze del pubblico. Sembra inoltre che riscuota un forte successo anche agli occhi degli altri concorrenti, come ha dimostrato il gioco fatto ad inizio settimana sul più falso della Casa. Ignazio è risultato terzultimo, a pari merito con Luca Onestini.

I FAN SOSTENGONO IGNAZIO MOSER

Ignazio Moser ha di certo molti punti di forza dalla sua parte, non ultimo il desiderio dei fan del Gf Vip 2 che possa coronare il suo sogno d'amore con Ivana Mrazova. Il figlio del celebre ciclista in realtà non sembra avere troppe chance a disposizione, anche se la modella di certo non lo ha mai allontanato ed anzi dimostra di cercarlo allo stesso modo. I due hanno ricevuto tra l'altro un messaggio via aereo da parte del fandom che supporta la loro possibile relazione e che ha fatto sorridere entrambi. Fino a che Moser non entrerà in contrasto con concorrenti forti come Cristiano Malgioglio e Luca Onestini potrebbe inoltre sopravvivere a lungo all'interno della Casa, ma i giorni diventano sempre più difficili e la produzione stessa cerca di sollevare polveroni con giochi e test. Ignazio riuscirà a concentrarsi solo sul gioco?

IGANZIO MOSER: LE AMICIZIE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Il Gf Vip 2017 non ha messo finora a rischio Ignazio Moser, protetto dai concorrenti più giovani del reality. Ha dalla sua parte infatti Luca Onestini, con cui ha stretto un legame maggiore in quest'ultima settimana, ma mantiene anche buoni rapporti con Jeremias Rodriguez e Gianluca Impastato. Anche se in passato hanno avuto da ridire, Moser e Daniele Bossari hanno del tutto chiarito le loro incomprensioni, ma il loro legame sembra non essere mai decollato del tutto. Ignazio riscuote inoltre un forte successo anche fra le ragazze e per Cristiano Malgioglio, che lo ha portato sul palmo di una mano prima di sostituirlo con Onestini. Questo lascia pensare ad un forte ascendente del concorrente nei confronti dei compagni d'avventura o una neutralità tale da garantirgli di proseguire il programma senza intoppi.

