IVANA MRAZOVA/ Un presunto bacio con Ignazio Moser (Grande Fratello Vip 2017)

Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip 2017

IVANA MRAZOVA E UN BACIO SOSPETTO CON IGNAZIO MOSER

Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017, Ivana Mrazova ha deciso di dare il proprio voto a Lorenzo Flaherty, in accordo con tanti altri concorrenti. La volontà della modella è stata giustificata allo stesso modo dalle quote rosa della Casa, che hanno preferito proteggere a spada tratta il gruppo di donne e sacrificare l'attore. Sembra inoltre che l'ultima puntata sia stata affrontata in modo più rilassato dalla Mrazova, a differenza dei primi appuntamenti in tv in cui l'abbiamo vista addirittura bere il colluttorio. In questi giorni i social si sono scatenati invece su un bacio che sarebbe scattato fra Ivana e Ignazio Moser ai tempi di Tristopoli, che ha fatto crollare di qualche punto la popolarità della coppia. La modella infatti avrebbe una relazione con un uomo finora sconosciuto, forse delle sue stesse origini, e per questo contestata da molti telespettatori. Intanto, l'atmosfera nella Casa continua a surriscaldarsi sempre di più, mentre all'esterno è già attiva la caccia all'uomo. Il fidanzato della Mrazova esisterà davvero?

UNA POSSIBILE LOVE STORY...

Il Grande Fratello Vip 2017 ci ha mostrato diverse volte il volto inedito di Ivana Mrazova, considerata inizialmente la più fredda della Casa e rivelatasi invece fra le più giocose. Il pubblico italiano sembra richiedere con insistenza che la modella si unisca a Ignazio Moser, preferendo veder nascere una storia d'amore fra loro. Anche se Ivana ha dimostrato di subire il fascino del concorrente, ha scelto però di mantenersi fedele alla relazione che sta vivendo all'esterno del reality, anche se dalle sue parole sembra che il rapporto non sia ancora decollato. Forse anche per questo Moser non ha mollato la presa fino ad adesso, dettaglio a cui vanno aggiunti i chiari sguardi che la Mrazova lancia nei suoi confronti. Sono infatti tanti i momenti in cui entrano in contatto fisico, fra coccole e tenerezze, così come battutine e provocazioni da parte di entrambi. Non tutti tuttavia sono favorevoli ad una loro possibile love story, dato che il padre di Moser ha destinato a Tv, Sorrisi e Canzoni una lettera aperta in cui ha richiesto al ragazzo di non cambiare in continuazione interessi amorosi.

IVANA MRAZOVA: UNA RAGAZZA GIOCOSA

Ivana Mrazova, definita la 'ragazza pulita' del Gf Vip 2, potrebbe stupire ancora una volta e arrivare con tutta tranquillità alla finale. Il reality ha acceso i riflettori su un suo forte cambiamento nell'affrontare le dinamiche della Casa, dalle pulizie ai giochi, fino alle iniziative. Nella fase iniziale l'abbiamo vista infatti più chiusa e seriosa, per poi scoprire anche grazie alla Gialappa's band che la modella ha in realtà un carattere ironico e incline al gioco. Anche se nelle prime settimane i telespettatori non l'avevano inquadrata bene, adesso in molti la preferiscono in confronto a Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, soprattutto per il flirt in corso con Ignazio Moser. Alla fine le storie d'amore e di passione vincono sempre in televisione, così come gli scandali e le liti furiose, ed anche per questo Ivana potrebbe aspirare a rimanere a lungo nel reality, forte di un fanclub novello nato proprio per supportare il suo rapporto con il figlio del ciclista.

© Riproduzione Riservata.