Il Segreto / Severo Santacruz: dopo moglie e figlio, perde anche Carmelo? (Anticipazioni 16 ottobre)

Il Segreto

I problemi non hanno mai fine per Severo Santacruz nelle attuali puntate de Il Segreto. La nuova settimana di programmazione, infatti, si aprirà proprio all'insegna della disperazione dell'uomo, solo come non mai dopo avere perso la moglie Candela e il figlio morto poco dopo il parto. Ma, a questo dramma, si aggiungeranno anche i problemi economici e l'assurdo comportamento di Carmelo che improvvisamente volterà le spalle al suo migliore amico. Le motivazioni delle sue azioni saranno ben note ai telespettatori della telenovela spagnola che in varie circostanze hanno visto Cristobal Garrigues ricattare Leal a causa del gravissimo errore che è costato la vita al marito di Adela. Ma Severo sarà comprensibilmente sconvolto per il voltafaccia del suo collaboratore, con il quale questo pomeriggio avrà uno scontro furioso davanti a molti degli abitanti di Puente Viejo. Santacruz e Carmelo litigheranno pesantemente, a conferma di come la loro amicizia sia ora solo un lontano ricordo. Anche Cristobal sarà testimone di questo incredibile litigio...

Anticipazioni Il Segreto: Severo e Carmelo si odiano? Camila non può dimenticare...

Se alla Miel Amarga la situazione sarà oramai destinata a degenerare, nella puntata de Il Segreto di oggi terranno banco anche le discussioni all'interno di Los Manantiales. Il motivo? Sempre lui, ovvero il ritrovato Damian e la totale assenza di fiducia di Camila nei suoi confronti. Sebbene Hernando abbia deciso di accogliere il figlio nella tenuta, sua moglie non sarà affatto convinta delle scuse del ragazzo e continuerà ad essere certa che lui sia pronto a commettere i peggiori crimini. La cubana, infatti, riterrà che il figliastro possa avere manomesso le scale del negozio, mettendo in pericolo la sua stessa vita e quella del bambino che porta in grembo. Camila chiederà quindi al marito di disporre il ricovero di Damian in un istituto psichiatrico, trovando però il parere contrario di Hernando, convinto che il figlio possa essere curato direttamente da Los Manantiales. Chiederà quindi che il dottor Fernandez continui ad occuparsi del suo caso, fatto che potrebbe causare molto presto ulteriori problemi!

