JEREMIAS RODRIGUEZ/ Sempre più contestato, ma alcuni lo amano (Grande Fratello Vip 2017)

Jeremias Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

JEREMIAS RODRIGUEZ VS LUCA ONESTINI

Il Grande Fratello Vip 2017 ci ha mostrato un volto inedito di Jeremias Rodriguez, grazie alla visita della sorella Belen durante l'ultima diretta. I due fratelli sono riusciti infatti a rivedere la showgirl dopo tanto tempo e la loro reunion ha messo ancora più in evidenza come il loro legame sia davvero forte. Nel vedere la foto in cui era stato ritratto da bambino con Belen, Jeremias è scoppiato a piangere ed infine si è stretto in un abbraccio a tre con le due sorelle. L'incontro tuttavia non ha portato ad alcuna ramanzina della showgirl verso il fratello, segnando un fallimento nelle aspettative del pubblico italiano. Significativo invece il comportamento di Jeremias Rodriguez nel confortare Luca Onestini in seguito alla scoperta di quanto sta avvenendo all'esterno con Soleil Sorgé. L'argentino si è infatti lanciato in un abbraccio affettuoso verso il concorrente, ma nei minuti successivi si è unito a Cecilia ed ha deciso di portare l'ex tronista all'esterno della Casa. Nel giro di poche ore, Jeremias ha cambiato atteggiamento nei confronti di Luca, dimostrando di avere gli stessi sospetti di Cecilia, che dubita della sua sincerità. In fase di nomination, Jeremias ha rivelato il nome del concorrente in modo palese, puntando tutto su Aida. Il ragazzo ha comunque specificato che non ha alcun attrito con la modella e che la persona che avrebbe voluto votare si trovava fra gli innominabili.

IL RAGAZZO HA IN MENTE QUALCHE COMPLOTTO?

Jeremias Rodriguez continua ad essere il più contestato del Grande Fratello Vip 2017. I fan continuano a chiedere a gran voce sui social che l'argentino venga sottoposto ad una punizione esemplare a causa di numerose infrazioni. In realtà spesso si è trattato di una confusione fra i diversi concorrenti, che ha giocato a favore del fratello di Belen proprio per via dell'attenzione pubblica nei suoi confronti. Altri telespettatori gridano invece al complotto, dato che durante l'annuncio delle preferenze è emerso stranamente che Jeremias sia fra i preferiti dal pubblico. Insomma, qualcosa non torna e secondo i più sospettosi il motivo sarebbe da ricercare proprio nella popolarità di Belen. Anche il diretto interessato non è tuttavia nuovo a complotti, dato che durante la settimana ha discusso a lungo con la sorella Cecilia della possibilità che Luca Onestini stia fingendo e che la sua rottura con Soleil Sorgé sia in realtà finta, diretta ad aumentare la popolarità dell'ex tronista. In particolare, i due fratelli Rodriguez ricordano alcune affermazioni di Luca in cui ha lasciato intuire che sia tutta una farsa, specialmente la questione scottante di Giulia Latini. C'è qualcosa di vero oppure Jeremias Rodriguez sta reagendo al progressivo allontanamento di Onestini, che sembra preferire ora Ignazio Moser?

JEREMIAS RODRIGUEZ: IL PUBBLICO ARGENTINO LO AMA

Jeremias Rodriguez ha in realtà poche possibilità di proseguire il Gf Vip 2, anche se sembra che possa contare su una grossa fetta di pubblico che lo adora. Non bisogna dimenticare che non sono solo i telespettatori italiani ad entrare in gioco in fase di televoto e preferenze, ma anche il pubblico argentino. Forse per una questione di patriottismo, Jeremias è riuscito ad allontanarsi dal rischio di dover finire in nomination, sede in cui a detta di molti potrebbe subire un fallimento. Eppure in Casa, a parte i ben noti scontri con Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, sembra che tutto sia stato messo a tacere e che il fratello di Belen riscuota un grande successo. La sua popolarità continuerebbe ad esistere anche se entrasse in contrasto con Giulia De Lellis? Difficile da dire, dato che Jeremias attira il polo maschile del reality, mentre l'ex corteggiatrice quello femminile.

