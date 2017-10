L'Isola di Pietro, Gianni Morandi / Reazioni di Twitter e anticipazioni 22 ottobre: Elena dirà la verità?

L'isola di Pietro

Ormai "L'isola di Pietro" ha il suo seguito, soprattutto tra i più in là con l'età. Twitter però come sempre è specchio del pensiero delle persone e anche in questo caso ci rivela qualcosa che non avremmo mai detto probabilmente: molti giovani "confessano" di essersi appassionati alla serie, sebbene in generale non amino le fiction italiane. E' innegabile purtroppo: le serie americane e inglesi sono nella maggior parte dei casi fatte molto meglio e recitate meglio, anche se non è sempre vero per forza. I giovani questo lo sanno molto bene, ma sarà Gianni Morandi, sarà la meravigliosa Sardegna..ma questa fiction è entrata nel cuore anche dei più piccoli. Una ragazza scrive: "Raga comunque a me piace l'isola di Pietro. La vecchietta che è in me ha preso il sopravvento"! Un'altra scrive invece: "Quanto è tenera mia nonna che mi chiede di guardare l'isola di Pietro con lei che è fan di Gianni Morandi (e in fondo anche io)"!Che dire dunque, anche il derby non è riuscito del tutto a sconfiggere l'amore per questa fiction, che si alimenta sempre più grazie ai segreti e ai misteri di questa splendida isola!

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: LA VERITA' SU SAMUELE VERRA' A GALLA?

"L'isola di Pietro" torna anche settimana prossima 22 ottobre 2017 sempre su Canale 5. La puntata di ieri sera ha messo davvero molta carne al fuoco e questa è sicuramente una grande qualità di questa fiction: accadono sempre molte cose in una puntata, accrescendo il pathos! Il web ci anticipa già che settimana prossima ancora grande protagonista sarà il rapporto tra Caterina ed Elena, in quanto la ragazza inizierà a nutrire dei forti dubbi circa la sua infanzia e comincerà a pensare che sua madre le abbia raccontato molte bugie. Inoltre ci viene rivelato che Elena continuerà a stare sull'isola, perchè il caso di Diana è stato risolto ma non quello della Tonnara, che resta tutt'ora senza un colpevole. Elena inizierà a sospettare di Samuele, fratello di Alessandro e padre di Caterina. Riuscirà alla fine Elena a dire ad Alessandro la verità circa la sua violenza? Riuscirà a dirgli che è stato suo fratello a violentarla o lo nasconderà per sempre?

