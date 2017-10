LEGENDS OF TOMORROW 2/ Anticipazioni del 16 ottobre 2017: la squadra cattura Rip! Riuscirà a ricordare?

Legends of Tomorrow 2, in prima Tv su Premium Action

LEGENDS OF TOMORROW 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 16 ottobre 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di Legends of Tomorrow 2, in prima Tv assoluta. Saranno il 12° ed il 13°, dal titolo "Camelot 3000" e "La valle dei dinosauri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: nel 2016, Eobard (Matt Letscher) e Damien (Neal McDonough) si trovano a Star City per reclutare Malcolm (John Barrowman) poco prima che Oliver (Stephen Amell) uccida la sua nemesi. I tre continuano poi a cercare di far recuperare la memoria a Rip (Arthur Darvill), riuscendo però a fallire e ad aumentare le tensioni interne. Infine Eobard incarica i due complici di aprire la cassetta di sicurezza di Rip che si trova in Svizzera, 2025, prima di sparire. Intanto, Martin (Victor Garber) accetta il supporto di Lily (Christina Brucato) per decodificare l'amuleto, ma la figlia scopre la verità sulla sua nascita e si infuria con lo scienziato. Dopo una rapina andata a male, Malcolm e Damien decidono invece di collaborare contro Eobard, mentre quest'ultimo viene identificato dalle Leggende come il velocista misterioso e che ha bisogno della Lancia per impedire di essere rimosso. Una volta catturato, Eobard rivela di essere inseguito da Zolomon ed accetta di collaborare per intrappolarlo nella Forza. Tempo dopo, Rip subisce il lavaggio del cervello dalla Legione perché diventi un loro alleato. Le Leggende raggiungono quindi il 1776 per proteggere il Presidente, riuscendo a prelevarlo ed a proteggerlo grazie a Sara (Caity Lotz) e Mick (Dominic Purcell). Rip riesce tuttavia ad irrompere sul posto grazie alle forze britanniche e disattiva la tecnologia delle Leggende, ferendo poi Sara al petto e prendendo Mick e Washington come prigionieri. Mentre cerca di recuperare la Lancia, Rip viene attaccato dalle Leggende che riescono ad eliminare gli inglesi ed infine a catturarlo, ma la Waverider ha bisogno di riparazioni e Ray (Brandon Routh) deve lavorare in velocità. Intanto, Mick scopre che hanno intenzione di uccidere Washington al mattino successivo ed elabora un piano al volo, con cui dimostrerà di essere un vero americano. Rip sfrutta invece Sara come leva per riuscire a ripristinare la nave, mentre Nate (Nick Zano) e Amaya (Maisie Richardson-Sellers), dopo aver avuto un incontro amoroso nel deserto, riescono a salvare i due amici prigionieri.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 13 "CAMELOT 3000"

Rip Hunter continua la scia di omicidi ed elimina il Dottor Mide-Nite negli anni 3000. Riesce così ad ottenere un frammento della Lancia del Destino, ma le Leggende scoprono il suo piano e raggiungono il passato. La squadra ha scoperto infatti che possono impossessarsi di una porzione della Lancia raggiungendo Camelot, prima che la Legione riesce ad impossessarsene. Intanto, Rip e Damien sfruttano un dispositivo del futuro per prendere il controllo dei Cavalieri di Re Artù e danno vita ad un bagno di sangue che distrugge Camelot. Rip tuttavia viene nuovamente catturato dagli amici e portato a bordo della nave.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 13 "LA VALLE DEI DINOSAURI"

Grazie ai sui poteri psichici, Rip riesce a prendere il controllo della nave, riuscendo tuttavia a farla schiantare a Creta. Dato che nell'impatto è stato sbalzato il delinatore temporale, Amaya, Ray e Nate decidono di andare alla sua ricerca per poter lasciare la Preistoria, ma devono confrontarsi contro un Tirannosauro. Nel frattempo, il resto del gruppo riesce a tranquillizzare Rip ed entrare nella sua mente grazie all'invasione cognitiva, riuscendo ad ottenere una connessione fra le loro menti e quella dell'amico. Il loro scopo è infatti di localizzare il Comandante Accaio per ottenere il frammento della Lancia che si trova in suo possesso.

