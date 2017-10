LEO MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO / In arrivo il loro terzo figlio: la notizia confermata sui social network

Leo Messi e Antonella Roccuzzo

La famiglia di Leo Messi si allarga ancora: la notizia era nell'aria già da diverse settimane ma finalmente è arrivata la conferma ufficiale da parte del campione argentino. Lui e la moglie Antonella Roccuzzo aspettano il loro terzo bambino, dopo essere già diventati genitori dei piccoli Thiago (5 anni) e Mateo (2 anni). Nel profilo Instagram della signora Messi, infatti, qualche ora fa è stata pubblicata una foto nella quale il marito e i figli le toccano la pancia, il tutto allietato anche dal commento che tradotto in Italiano significa: "Famiglia di cinque, benedetta" (clicca qui per vedere l'immagine). Tale lieta notizia è arrivata a circa quattro mesi dalle nozze della coppia, celebrate in una romantica cerimonia a Rosario in Argentina, nel paese di origine di entrambi. A coronare il loro sogno d'amore c'erano amici e parenti, ma anche molti dei colleghi di Leo sia del Barcellona che della Nazionale argentina.

Leo Messi e Antonella Roccuzzo di nuovo genitori

La storia d'amore tra Leo Messi e Antonella Roccuzzo sarà coronata dall'arrivo di un altro bambino, come confermato dall'annuncio ufficiale pubblicato su Instagram dalla neo-mamma. Tantissimi i messaggi di congratulazione da parte dei fan della coppia, da sempre attenti e incuriositi da questa storia d'amore durata una vita intera. Quando aveva solo 8 anni, infatti, il campione argentino aveva scritto una lettera romantica alla cugina di un suo caro amico, precisandole che 'prima o poi ti sposerò'. E a distanza di decenni tale promessa è stata mantenuta: le foto delle nozze della coppia lo scorso giugno sono state pubblicate su tutti i giornali sportivi e di gossip, anche se a distanza di qualche settimana si sono diffuse delle forti critiche nei confronti degli invitati degli sposi. Considerando la sua situazione economica, Messi aveva espressamente chiesto ai 260 invitati di non fare regali per le nozze ma di dare un contributo in beneficenza. Poco dopo la Techo, ONG che si occupa della povertà nel mondo non aveva ufficializzato le cifre raccolte ma aveva precisato i lavori svolti grazie alle donazioni degli ospiti di Messi, lasciando chiaramente intuire che ognuno di loro ha donato poco più di 40 euro. La questione si è quindi chiusa senza ulteriori strascichi, anche perché sembra che diversi ospiti abbiano preferito devolvere i loro doni ad un'altra organizzazione ovvero la Fundación Natalí Dafne Flexer che si occupa di bambini malati di tumore.

© Riproduzione Riservata.