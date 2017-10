LORENZO FLAHERTY/ Riuscirà a superare ancora una volta la nomination? (Grande Fratello Vip 2017)

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017

LORENZO FLAHERTY: IL MEDIATORE DELLA CASA

Lorenzo Flaherty potrebbe riuscire a superare ancora una volta la nomination del Grande Fratello Vip 2017. L'attore è stato infatti il più votato durante l'ultima diretta e verrà messo a confronto con Aida Yespica. In realtà secondo il pubblico lo scontro non sussisterebbe nemmeno, dato che Flaherty viene supportato da tanti fan nostalgici e ammiratori di RIS, mentre dall'altra la modella sembra rientrare fra i concorrenti più contestati della Casa. Dopo aver vissuto tre settimane a rischio, l'artista dimostra di essere inoltre del tutto a suo agio con un'eventuale uscita. Il suo comportamento all'interno della casa non è infatti cambiato, anche se alcuni haters gli hanno contestato un gioco non del tutto limpido. Flaherty infatti cercherebbe di fare il mediatore nello scoppio delle diverse liti con il solo scopo di non esporsi mai e di non rivelare quello che realmente pensa. L'uscita di Marco Predolin lo ha visto invece sempre più lontano dalla cucina, suo regno indiscusso fino a qualche settimana fa. Durante le nomination, Lorenzo ha inoltre deciso di dare il proprio voto a Veronica Angeloni per via della lite avuta con Simona Izzo. Secondo l'attore, la pallavolista avrebbe infatti causato un'ondata di malumore che ha travolto anche tutti gli altri concorrenti ed ha reso così la convivenza nella Casa più invivibile.

I PUNTI DI FORZA DI LORENZO FLAHERTY

Lorenzo Flaherty ha diversi punti di forza, fra cui la tendenza ad essere molto schietto. In quest'ultima settimana di Gf Vip 2017, i fan hanno infatti applaudito all'attore per via della sua lite con Jeremias Rodriguez, alimentata da qualche 'rumore' di troppo. Flaherty ha contestato all'argentino di essere un maleducato e di non dare troppo preso al contesto in cui si trova, dimostrando di non pensare anche al cattivo esempio che potrebbe dare ai bambini a casa. Lo scontro è partito in pochi momenti, come era prevedibile se si considera il carattere fin troppo fumantino di Jeremias. L'attore invece continua a mantenere buoni rapporti con tutti, da Cristiano Malgioglio a Daniele Bossari, ma allo stesso tempo non riesce ad entrare in contatto con la schiera più giovane del programma. Le nomination che gli sono state assegnate riguardano infatti l'eccessiva differenza generazionale fra Flaherty e i protagonisti di 'primo pelo'.

USCIRA' DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Secondo i bookmakers, Lorenzo Flaherty dovrebbe riuscire a rimanere ancora a lungo al Gf Vip 2. Questa sera dovrà vedersela con Aida Yespica, un confronto giudicato fin troppo semplice per non ipotizzare una sua vittoria certa. La modella infatti non è riuscita a conquistare il pubblico da casa ed è rimasta piuttosto anonima, mentre Flaherty può contare sul successo ottenuto con il suo ruolo nei RIS, oltre al fatto che si tratta di un vero e proprio vip. Una delle contestazioni più forti del pubblico riguarda infatti l'assenza di vere celebrità in quest'edizione del reality, motivo che spinge in automatico diversi telespettatori a preferire i volti noti dello spettacolo. Se Flaherty dovesse rimanere in gioco, potrebbe tuttavia ritornare in nomination ancora una volta, dato che al momento non esiste un altro concorrente più quotato ell'eliminazione da parte degli altri inquilini.

