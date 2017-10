LUCA ONESTINI/ Lo scandalo Soleil: una finta lite o verità assoluta? (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

LUCA ONESTINI E LO SCANDALO ''SOLEIL SORGE'''

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017 ha permesso a Luca Onestini di diventare protagonista in negativo. A discapito dei rumors che vedevano l'ingresso di Soleil Sorgé nella Casa, il concorrente è stato raggiunto dal fratello Gianmarco ed ha scoperto che la fidanzata si starebbe frequentando con Marco Cartasegna. La reazione dell'ex tronista è stata eclatante, passando dal pianto fino all'ira. A Soleil non ha infatti risparmiato alcuna parola, tacciandola di essere falsa e vigliacca, visto che non ha avuto il coraggio di presentarsi in studio o nella Casa per chiarire di persona quanto sta avvenendo all'esterno del programma. Luca ha potuto contare tuttavia sul supporto degli altri concorrenti, da Daniele Bossari che è rimasto colpito dal suo dolore, fino a Jeremias Rodriguez, che lo ha abbracciato subito dopo la rivelazione. Cecilia Rodriguez tuttavia ha gettato un dubbio importante negli stessi minuti: l'argentina sapeva della frequentazione fra Onestini e Giulia Latini ancora prima del debutto del programma. Durante la diretta, Luca ha invece votato Aida, con cui ha legato di meno, ed ha sottolineato che avrebbe fatto questa scelta anche se non ci fossero stati gli innominabili, ovvero i concorrenti più graditi al pubblico e per questo salvi dalla nomination.

LUCA E SOLEIL: TUTTO UNA MESSA IN SCENA?

Luca Onestini continua ad essere al centro dell'attenzione dei fan del Grande Fratello Vip 2017. In seguito a quanto avvenuto nell'ultima diretta, il pubblico sembra essersi diviso in tre fazioni distinte dovute ad altrettante opinioni. Alcuni telespettatori credono infatti che l'ex tronista di Uomini e Donne sia stato ancora una volta vittima della perfidia di Soleil Sorgé, che in un'intervista a Pomeriggio 5 ha precisato di non sentirsi più in obbligo di mantenere il vincolo di fedeltà con il fidanzato. Altri invece credono che Luca Onestini e Soleil abbiano organizzato la finta lite già prima dell'ingresso del concorrente nel reality, mentre altri ancora credono che la Casa gli abbia permesso di far emergere qualità rimaste nascoste nel periodo del programma di Maria De Filippi. Intanto, tutto tace per ora sul fronte Soleil e Gianmarco Onestini, gli altri due protagonisti della vicenda, ma secondo alcuni fan questo tipo di silenzio sarebbe dovuto ad un prossimo confronto in diretta fra Luca e l'ormai ex fidanzata. In settimana, Onestini ha dimostrato invece un comportamento altalenante, spaziando fra lo sconforto e la rabbia fino alle risate ed agli scherzi. Anche per questo il pubblico sarebbe incerto sulla sincerità della sua reazione allo 'scandalo Soleil' e sono in molti a chiedersi se Cecilia Rodriguez sia a conoscenza di segreti finora rimasti nascosti.

LUCA ONESTINI: SI ALLONTANA DAI RODRIGUEZ E SI AVVICINA A MALGIOGLIO

Che Luca Onestini stia fingendo o meno, il Grande Fratello Vip 2017 ha acceso i riflettori sulla sua abilità nel gioco. Lo abbiamo visto infatti nelle prime settimane intento a legare con i fratelli Rodriguez, per poi cambiare rotta non appena sono state rivelate le prime indiscrezioni su quali dei concorrenti sia il più quotato dal pubblico. Nelle ultime settimane si è legato infatti a Cristiano Malgioglio, sapendo che sui social ha riscosso molta popolarità ed infine con Ignazio Moser, uno dei pochi concorrenti che ha riscosso meno nomination dall'inizio del reality. I rapporti si sono invece freddati con Jeremias e Cecilia Rodriguez, che subito dopo la diretta hanno iniziato a cercare indizi per smascherare l'ex tronista. Tutti questi particolari si aggiungono inoltre ad una scelta da parte di Luca di non prendere parti a liti ed altro ancora, preferendo rimanere estraneo anche alle polemiche che hanno colpito Jeremias. E questo non fa che dimostrare come Onestini sia più abile a giocare le sue carte di quanto ipotizzato in precedenza.

