Le gaffe di Giulia De Lellis/ Video: l'America è stata "inventata", la Tour Eiffel "è del 2000" (GF Vip)

Orfani dell'Ottusangolo (ricordate Sergio Volpini?), i ragazzi della Gialappa's hanno trovato in Giulia De Lellis il loro bersaglio preferito. La nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sta regalando infatti le "perle" della fidanzata di Andrea Damante, che meriterebbe una rubrica tutta per sé. La cultura generale evidentemente non è il suo forte: le sue conoscenze non sono affatto ricche. Ad onor del vero, va detto che tutti i concorrenti del reality non stanno dimostrando molta preparazione: la produzione li ha sottoposti ad una serie di test (qui la prima clip), dai quali stanno emergendo svarioni ed errori su vari argomenti, dalla geografia italiana alla storia. Le materie scolastiche forse non sono una priorità per chi punta al mondo dello spettacolo? Gli strafalcioni di Giulia De Lellis però sono davvero clamorosi (qui la seconda clip). Partiamo dalla Tour Eiffel, il caso peraltro più assurdo: quando è stata costruita? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha provato a fare mente locale in base ai suoi ricordi personali: «Sicuramente non nel 2010-11, perché ero là. Nel 2000! Prima? Nel 1996 ero nata io e forse già c'era. 1900 e qualcosa, a 'sto punto? Anni 70? Prima? Allora 1950. Lorenzo (a Flaherty, ndr), c'era già quando sei nato tu? Allora era prima del '50». La Tour Eiffel per la cronaca è stata conclusa nel 1889...

TUTTI GLI STRAFALCIONI NELLA CASA DEL GF

Giulia De Lellis però è andata nel caos anche in altre occasioni (qui il terzo video). «Non so nulla di geografia, sono confusa», aveva dichiarato ai suoi coinquilini. E in effetti lo avevamo capito quando ha indicato l'Egitto come capitale d'Africa. La geografia, però, non è il suo unico problema. Anche in storia e astronomia non va forte. Quando è stata scoperta l'America? No, in realtà per Giulia De Lellis è stata «inventata» nel 1842. Anzi no, nel '42. E chi pronunciò "Veni, vidi, vici"? «Non era Mussolini?», chiede l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma non è finita qui: tra i pianeti del sistema solare ci sono infatti anche il Sole e la Luna... Gli altri del Grande Fratello Vip non se la sono cavata meglio: Veronica Angeloni, ad esempio, non ricorda il nome e la carica di Mattarella. «Si chiama Francesco», afferma. E viene corretta da Cristiano Malgioglio: «Questa è grave però, è il nostro Presidente della Repubblica». Interviene allora Giulia De Lellis, che però non ha la risposta: «Questa la sapevo pure io. Ma il nome è Marco?».

