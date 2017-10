Luca Onestini e Soleil, è tutto finto?/ Chi è l’uomo misterioso che lo ha detto a Cecilia Rodriguez (GF Vip 2)

Luca Onestini e Soleil Sorgè

Chi è l'artefice delle voci che hanno messo contro Cecilia e Jeremias Rodriguez e Luca Onestini e che hanno fatto nascere il sospetto di una montatura? Continuano infatti le discussioni sulla vicenda che vede protagonisti Luca Onestini e Soleil Sorgè. La scorsa settimana l'ex tronista di Uomini e Donne, oggi concorrente del Grande Fratello Vip, è venuto a sapere del presunto tradimento della sua fidanzata che si sarebbe avvicina in questi giorni di separazione al suo ex rivale Marco Cartasegna. Rivelazione questa che ha immediatamente sollevato i sospetti di Cecilia e Jeremias Rodriguez che hanno immediatamente urlato alla "montatura", Tutto nasce infatti dal fatto che poco prima di entrare nel mezzo di una chiacchierata con una persona della quale non vuole fare il nome, Cecilia è venuta a sapere dei messaggi che Luca e Giulia Latini si sono scambiati e della voce secondo la quale lui avrebbe poi lasciato al Grande Fratello Vip Soleil Sorgè.

CHI HA SVELATO IL PRESUNTO COMPLOTTO?

Tutto si è verificato, seppur in modalità diverse, cosa che inevitabilmente ha fatto sorgere grossi dubbi su Luca e sulla veridicità del tutto. La domanda però rimane ed è sull'identità di questa persona che avrebbe fatto tali rivelazioni. Cecilia Rodriguez ha immediatamente smentito che si tratta del suo fidanzato Francesco Monte ma le chiacchierate sorte nella Casa in questi ultimi giorni hanno fatto comprendere che si tratta di una persona che conoscono tutti e che pare quindi essere un manager, o comunque una persona appartenente alla loro agenzia. Il nome, per ora, rimane segreto ma potrebbe essere svelato molto presto.

© Riproduzione Riservata.