MAZE RUNNER - IL LABIRINTO/ Su Rai 4 il film con Dylan O'Brien (oggi, 16 ottobre 2017)

Maze Runner - Il labirinto

NEL CAST DYLAN O'BRIEN

Maze runner - Il labirinto va in onda su Rai 4 oggi, lunedì 16 ottobre 2017, alle 21.00. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Wes Ball e sceneggiata da James Dashner nel 2014. Quest'ultimo è l'autore del romanzo (Il labirinto) da cui è stato ispirato il film. La storia è ambientata in un mondo futuristico e ha come protagonista il Dylan O'Brien, che interpreta il personaggio di Thomas, e Kaya Scodelario, che nel film veste i panni di Teresa, attrice inglese molto famosa per aver preso parte alla serie tv Skins ed alle riprese di Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar. Ma vediamo insime la trama del film nel dettaglio.

MAZE RUNNER - IL LABIRINTO, LA TRAMA DEL FILM

Il giovane Thomas si risveglia di soprassalto all'interno della Radura, un'oasi sconfinata delimitata da un muro enorme fatto di edera, senza ricordare il suo nome e senza avere memoria del perchè si trovi lì. Subito dopo, gli altri ragazzi arrivati in quel luogo misterioso molto prima di lui, lo accolgono. Il leader del gruppo, Alby, informa Thomas che tutti i presenti hanno raggiunto la Radura con la sua stessa modalità e che nessuno ricorda nient'altro se non il proprio nome. Grazie all'amicizia stretta con un altro ospite di quel luogo, Chuck, Thomas scopre che ogni settimana la Radura accoglie un nuovo componente della famiglia. Un altro membro del gruppo, Newt spiega poi a Thomas che le persone più agili e scattanti tra loro diventano velocisti. Il loro obiettivo è percorrere il labirinto della Radura per cercare una possibile via di fuga. Prima che faccia buio, però, tutti i velocisti devono far ritorno alla Radura perché di notte il labirinto si popola di esseri mostruosi, noti col nome di dolenti. Non passa molto tempo prima che Ben, uno dei velocisti, venga morso proprio da uno dei mostri. Ben, in preda ad una crisi, tenta di attaccare Thomas. Il povero Ben viene dunque rinchiuso nel labirinto, per evitare che crei problemi al resto del gruppo. L'indomani Newt e gli altri tentano di ripercorrere il tragitto fatto fa Ben il giorno prima ma uno di loro, Minho, rischia di rimanere intrappolato nel labirinto per tutta la notte. Thomas non ci pensa su un attimo a si fionda verso il ragazzo per tentare di salvarlo. Entrambi, però, rimangono rinchiusi nel labirinto. I due riescono a sopravvivere alla notte e Thomas uccide uno dei dolenti. Il giorno dopo, durante una perlustrazione, il ragazzo scopre che i dolenti sono composti da elementi meccanici. Quale verità si cela dietro la Radura?

© Riproduzione Riservata.