MONTE WALSH - IL NOME DELLA GIUSTIZIA/ Su Rai Movie il film con Tom Selleck (oggi, 16 ottobre 2017)

il film western nella prima serata di Rai Movie

NEL CAST ISABELLA ROSSELLINI E TOM SELLECK

Monte Walsh - Il nome della giustizia è il film che va in onda su Rai Movie oggi, lunedì 16 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola televisiva del 2003 di genere western che è stata diretta da Simon Wincer mentre nel cast sono presenti alcuni grandi attori del cinema internazionale come Isabella Rossellini e Tom Selleck. Il film è tratto dall'opera romanzata omonima scritta da Jack Schaefer nel 1963. È inoltre la seconda trasposizione cinematografica del romanzo. Nel 1970 Lee Marvin diresse infatti il film Monty Walsh: Un uomo duro a morire. Gli script dei due film sono abbastanza simili ma i due attori protagonisti che interpretano Monte Walsh, donano al personaggio caratteristiche e peculiarità nettamente diverse. Tom Selleck da vita a un personaggio molto più umano se confrontato con quello interpretato da Lee Marvin nel 1970. Ma vediamo nel detaglio la trama del film.

MONTE WALSH - IN NOME DELLA GIUSTIZIA, LA TRAMA DEL FILM

Montelius Walsh, più comunemente conosciuto come Monte Walsh, è uno degli ultimi cowboy. Il vecchio West è ormai sulla via del declino e l'uomo osserva inerme la fine di una vera e propria epoca. Assieme al suo compagno d'avventure, Chet Rollins, accetta di compiere lavori e mansioni molto umili pur di riuscire a sopravvivere. Nel corso del loro lungo peregrinare, si imbattono nella tenuta di una loro vecchia conoscenza, Shorty. Nel frattempo, Monte Walsh continua a frequentare Martine Bernard, affetta da tubercolosi. Chet, invece, si innamora di Mary, una donna che ha da poco perso il marito e che gestisce una piccola bottega. I tempi stanno letteralmente cambiano e il progresso tecnologico accompagnato dall'avvento delle ferrovie, sta lentamente lasciando Monte e Chet senza un vero lavoro di cui vivere. Anche il loro amico Shorty, poco dopo, cade in rovina e, nel corso di una colluttazione ferisce a morte uno sceriffo. Poco dopo, Chet decide di sposare Mary ed aiutarla nel suo lavoro alla bottega. Anche Monte prende coraggio e chiede la mano di Martine, che accetta senza indugio. Ma una terribile tragedia si cela dietro l'angolo. Shorty, nel corso di un tentativo di rapina presso la bottega di Mary, ucciderà il povero Chet. Monte Walsh, che nel frattempo ha rifiutato un interessante ingaggio da domatore di cavalli, è affranto dal dolore per la perdita del suo amico ed accecato dalla sete di vendetta.

