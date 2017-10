Nilufar Addati/ Chi è la corteggiatrice di Mattia Marciano: dallo scontro con Vittoria al primo bacio?

Nilufar Addati, Uomini e donne

Tutto è pronto per una nuova puntata di Uomini e donne e del trono classico che riporterà in studio la bella Nilufar Addati, corteggiatrice di Mattia Marciano. La bella mora è riuscita a risalire la china conquistando il pubblico a casa e gli stessi opinionisti e adesso punta dritta al bel tronista pur senza rinunciare alle polemiche. Nei giorni scorsi l'abbiamo vista tirare fuori la storia della conoscenza già avviata tra Mattia e la sua Vittoria anche se il tronista continua a negare che ci sia stato ogni tipo di coinvolgimento prima di questo programma. Nilufar Addati non le manda di certo a dire e questo l'ha portata subito in vetta alle preferenze tanto che si parla già del fatto che il primo bacio di Mattia potrebbe essere proprio il suo superando così anche la stessa Vittoria, ma avremo davvero modo di vedere questo nelle prossime puntate del programma?

LA RIVALITÀ CON VITTORIA

In attesa di nuove esterne e una nuova registrazione, i fan si chiedono ancora chi sia Nilufar Addati. La corteggiatrice ha 19 anni ed ha origini persinane visto che la madre è originaria dell'Iran, adesso vive a Napoli (a dieci minuti dallo stesso tronista), adora la sua famiglia, il sushi e anche il cinema. Il suo film preferito è il cult del genere, Il Diavolo veste Prada, mentre tra le sue cantanti preferite ci sono Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Anche su di lei non sono mancate le polemiche vista la vicinanza con Mattia Marciano ma lei ha sempre assicurato di voler giocare pulito. Fino a dove si spingerà per il tronista napoletano? Ci sarà davvero modo di vederli uscire insieme dallo studio un giorno? Al momento sembra proprio che la partita sia a due con Nilufar e Vittoria, chi la spunterà?

