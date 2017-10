Oroscopo di oggi 16 ottobre 2017, Paolo Fox e le previsioni a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 16 OTTOBRE 2017

Andiamo ora a vedere da vicino segno per segno tutto l'oroscopo, partendo dai Gemelli e dalla Bilancia. Questa è una settimana un po' nervosa per i Gemelli con un cielo polemico. Si deve parlare con delle persone che sono un po' di intralcio. I nati sotto questo segno sono pronti anche a tagliare delle situazioni che non vanno, tagliare i rami secchi. Finalmente da dicembre c'è la possibilità di stare meglio. Buone notizie perché da domenica Marte inizia un transito migliore. Il segno della Bilancia invece è troppo pensieroso. A volte pensa esageratamente a quello che non dovrebbe pensare. Bisogna invece dedicarsi di più alla famiglia e agli affetti che hanno bisogno di calore. Si deve assolutamente evitare di accavallare dei pensieri che possono portare a sentirsi un po' troppo carichi di responsabilità. A volte sarebbe meglio vivere alla giornata evitando di sovraccaricare il cervello con pensieri inutili e che portano solo preoccupazione.

CHI SALE E CHI SCENDE

Passiamo a vedere ora chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Scende sicuramente il segno della Vergine che viveva un momento molto importante fino a un paio di settimane fa, ma che ora si trova a combattere contro stress e grande difficoltà nella gestione delle emozioni. Il Sagittario continua a scendere anche per la presenza di alcune complicazioni dal punto di vista sentimentale. Sale invece l'Acquario che vede una giornata di pieno recupero. Martedì sarà una giornata complicata, ma proprio per questo è il momento di provare a trovare la forza per riuscire a svoltare finalmente. In ventiquattrore positive astrologicamente parlando c'è poco da fare, ma sicuramente c'è la convinzione che con un po' di forza e determinazione tutto potrebbe andare bene nelle prossime ore e si potrà così combattere anche qualche pianeta avverso.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo l'oroscopo dai segni in difficoltà facendo affidamento da quanto raccontato all'emittente radiofonica LatteMiele da Paolo Fox. Il noto astrologo ha tenuto anche per oggi, lunedì 15 ottobre 2017, la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Il segno della Vergine continua a far preoccupare per sé dopo che ha vissuto momenti di gloria. Adesso c'è tanta ansia e anche molto nervosismo che non si riesce a gestire. Manca una persona e l'orgoglio è ferito, non si riesce ad agire di conseguenza. Il Leone è a corto di contanti, sembra che lavori moltissimo e non riesce a trovare una via per guadagnare molto. Il periodo del Sagittario viene considerato un po' troppo scivoloso soprattutto in amore che crea un po' di preoccupazioni. Attenzione alle discussioni per il Capricorno che è arrivato a far capire agli altri quanto vale, provando a dimostrare la volontà di fare sempre e comunque il suo meglio per riuscire ad imporsi. Il momento però porta ad avere idee più chiare provando a reagire di fronte a situazioni che non faccio per niente piacere.

