RAFFAELLO TONON/ Video, le polemiche con Floriana Secondi: sarà il nuovo concorrente (Grande fratello vip 2)

Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2017

IL RITORNO AL REALITY DOPO LA LITE CON FLORIANA

Voce profonda ed inconfondibile, Raffaello Tonon entrerà a far parte della Casa del Grande Fratello Vip 2017 come terza new entry, al fianco di Corinne Clery e Carmen Russo. Diventato opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, il volto noto del piccolo schermo italiano ha vissuto di recente un forte scontro con Floriana Secondi, durante una puntata del programma di punta di Barbara d'Urso. Tonon si è infatti schierato in difesa della celebre ereditiera Camilla Lucchi, che non ha risparmiato parole al vetriolo verso l'ex vincitrice del GF, ottenendo in risposta diversi insulti. La lotta fra le due donne riguardava nello specifico un'affermazione di Floriana, in cui ha sottolineato che le denigrazioni precedenti della Lucchi avrebbero spinto altre persone dell'ambiente coatto a rispondere con violenza. Tonon non ha esitato a far notare all'ex gieffina che le sue parole declassavano la sua stessa cerchia, collegando i coatti ad un comportamento barbaro. Il video dello scontro fra Raffaello Tonon e Floriana Secondi è disponibile a questo indirizzo. Gli altri ospiti presenti in studio sono dovuti intervenire alla fine per calmare le acque, in seguito al fatto che Floriana ha tacciato di cafoneria l'opinionista. Secondo la romana, Tonon si sarebbe infatti eretto su un piedistallo senza averne le reali possibilità, dato che non è quell'essere superiore che crede di essere. La discussione tuttavia è proseguita su toni ancora più accesi, spingendo Tonon ad elogiare la grazia e la classe di Camilla e denigrando al tempo stesso la Secondi. Il siparietto divertente e polemico fra Raffaello e Floriana è proseguito anche alcune settimane dopo, ad inizio di questo mese, in occasione di una puntata in cui si è parlato di cafonate e ricchezza. Raffaello Tonon è un vero e proprio prodotto del piccolo schermo, grazie al supporto di Maurizio Costanzo che lo ha voluto fra i protagonisti di Buona Domenica e del Maurizio Costanzo Show. L'opinionista non è inoltre nuovo ai reality, dato che ha partecipato a La Fattoria 2, dove è stato definito Il Conte per via dei suoi modi snob e nobili, in contrasto con gli altri concorrenti. Entrato nel programma nel 2005, ha conquistato la vittoria finale con un buon punteggio, guadagnandosi di diritto la 'promozione' ad opinionista nella successiva edizione del programma. Da quel momento in poi Tonon diventa una specie di icona televisiva, riuscendo a dividere l'opinione pubblica grazie ai suoi interventi al limite del polemico, in programmi come La Talpa e Cuore di Mamma. Partecipa inoltre alla vita politica nel 2009, ricevendo la nomina di Assessore della Comunicazione, legalità e grandi eventi di Campobello di Mazara, Trapani, per poi abbandonare la carica appena due mesi dopo.

RAFFAELLO TONON, DALLA FATTORIA AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

Raffaello Tonon, classe 1979, è riuscito a far discutere l'opinione pubblica grazie alla sua decisione di sottoporsi ad un intervento di liposcultura a Domenica Live. Il programma di Barbara d'Urso gli ha permesso infatti di accedere all'intervento per eliminare il grasso in eccesso da addome e fianchi, mostrando alcune immagini dell'evento durante una puntata di cinque mesi fa. Non sono mancate in quell'occasione accuse accese da pare del dottor Alberico Lemme, che non ha esitato a scagliarsi contro l'opinionista. Secondo il dietologo, Tonon sarebbe infatti ritornato come prima a causa della sua cattiva alimentazione, vanificando così ogni effetto positivo della chirurgia, che promette risultati immediati ma non garantisce l'effetto duraturo nel tempo. Il servizio di Pomeriggio 5 su Raffaello Tonon è disponibile a questo indirizzo

